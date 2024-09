Já passou pelo nosso país, a antecipar o início das entregas a clientes prevista para Novembro, o Citroën ë-C3, o utilitário eléctrico com 4,01 m de comprimento e 1,75 m de largura que será (de longe) o modelo mais acessível do mercado neste segmento. Como que a abrir o apetite para o arranque das entregas aos primeiros clientes, o eléctrico francês esteve presente na última edição do Encontro Nacional de Veículos Eléctricos (ENVE 2024), organizado pela UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Eléctricos, no Passeio Marítimo de Algés.

Até aqui, o único representante dos eléctricos acessíveis era o Dacia Spring, um citadino com 3,7 m de comprimento e 1,58 m de largura, comercializado por 16.900€ na versão Essential (45 cv e 225 km de autonomia) e por 18.900€ na Expression (65 cv e a mesma autonomia). Mas o eléctrico romeno, produzido na China, vai passar a ter companhia já em Novembro. E a prova que há mercado para este tipo de veículos baratos a bateria é que o pequeno Spring foi, em 2023, o 4.º eléctrico mais vendido em Portugal, apenas batido pelos Tesla Model Y e Model 3 e pelo BMW i4. Esta dupla formada pelo Dacia Spring, para os clientes que procuram um citadino, e pelo Citroën ë-C3, para quem visa um utilitário, vai ser reforçada muito em breve com a chegada do Renault 5 eléctrico, outro modelo com 4 metros proposto por cerca de 25.000€, a que se vão juntar depois propostas similares da Volkswagen, Cupra, Skoda e Hyundai, pelo menos para já.

Os primeiros ë-C3 a chegar ao nosso país, dentro de menos de dois meses, montam um motor com 113 cv e 125 Nm, o que lhes permite atingir 135 km/h de velocidade máxima e ir de 0-100 km/h em 11,0 segundos. A alimentar esta unidade motriz está uma bateria com cátodo em LFP e uma capacidade de 44 kWh, o que lhe garante uma autonomia em WLTP de 320 km, entre recargas. Este ë-C3 já pode ser encomendado nas versões You e Max, com preços a partir de 23.300€ e entregas a arrancar em Novembro.

Em 2025, a Citroën irá introduzir no mercado uma versão (ainda) mais acessível do ë-C3. O construtor ainda não revelou mais elementos sobre o modelo, revelando apenas que será 18,5% mais barato, ao ser proposto por 19.000€. A bateria deverá oferecer uma autonomia superior a 200 km, o que deixa prever uma capacidade de 30 kWh, poupando assim peso e custos, para quem deseja sobretudo um utilitário eléctrico para a cidade.