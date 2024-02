As entregas a clientes arrancam apenas antes do Verão, mas já é possível encomendar o novo Citroën ë-C3 em Portugal, modelo que passará a ser folgadamente o utilitário eléctrico mais acessível do mercado. Este tipo de veículo a bateria do segmento B, com cerca de 4 metros de comprimento, é tipicamente transaccionado no nosso país por um mínimo de 34.000€, oferecendo entre 350 e 400 km de autonomia, mas o ë-C3 veio revolucionar a oferta ao propor um eléctrico por somente 23.300€.

O ë-C3 vai ser oferecido em apenas duas versões para simplificar a produção, designadamente a You e a Max, ambas equipadas com um motor eléctrico no eixo dianteiro com 113 cv, alimentado por uma bateria com uma capacidade de 44 kWh. Este acumulador tem ainda como característica principal o facto de recorrer a uma química de lítio fosfato de ferro (LFP), o que lhe dá uma menor densidade energética do que as tradicionais baterias de iões de lítio (tal não afecta a capacidade, somente o peso e o volume). Em compensação, reduz os custos e aumenta o número de ciclos (cargas/descargas), ou seja, a vida útil. Para cúmulo, tem menos tendência para se incendiar.

Por dentro do Citroën ë-C3 16 fotos

Com o mesmo comprimento, largura e distância entre eixos do Peugeot 208 ou do Opel Corsa (apesar de recorrer à plataforma e-CMP e não à e-CMP2), o ë-C3 oferece um pouco mais de mala (310 litros em vez de 265). A bateria de 44 kWh brutos (não deverá andar longe dos 40 kWh úteis) permite percorrer 300 km entre visitas ao posto de carga (em WLTP), abaixo pois dos 360 km (em média) dos “irmãos” da Stellantis com 136 cv e acumuladores de 50 kWh/46,3 kWh (brutos/úteis). A bateria LFP de 44 kWh recarrega a 100 kW em corrente contínua (20% a 80% em 26 minutos) e a 7,4 kW em corrente alternada (AC), podendo aceitar 11 kW em AC com um investimento adicional de 400€. Ambas as versões estão limitadas a 135 km/h e são capazes de ir de 0-100 km/h em 11 segundos.

As duas versões do ë-C3 disponibilizam ar condicionado, sensores traseiros de estacionamento e programador de velocidade com leitura de sinais de trânsito, assistente de faixa de rodagem, amortecedores com batentes hidráulicos, faróis LED, mas apenas a Max oferece um ecrã central com 10,25” — na You há um suporte para telemóvel ao centro, com os serviços de navegação e multimédia disponíveis através da aplicação da Citroën — e os bancos mais envolventes Citroën Advanced Comfort.

Os pormenores do ë-C3 13 fotos

O mercado dos pequenos automóveis eléctricos está ao rubro e promete ficar ainda mais agitado nos próximos meses. Se até aqui era apenas o Dacia Spring a agitar as águas, sobretudo entre os clientes particulares, ao ser proposto por 20.400€ na versão de 45 cv e 22.050€ na Extreme de 65 cv, agora, com a chegada do ë-C3, que começará a ser entregue aos clientes antes do Verão, o mercado dos pequenos veículos eléctricos passará a ser liderado pelo preço, que finalmente desce mais de 10.000€ face ao que até agora vinha a ser praticado. E, nos próximos meses, vão surgir o Renault 5, que partilha o segmento com o Citroën e que promete um preço em torno dos 25.000€, bem como o novo Dacia Spring, que deverá surpreender ao ser melhor, mais sofisticado e mais potente.