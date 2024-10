O furacão Milton, considerado “extremamente perigoso” pelas autoridades, atingiu esta madrugada o litoral da Flórida (EUA), com ventos violentos, chuvas fortes e inundações no centro da península do sudeste do país, provocando pelo menos duas mortes e deixando um rasto de destruição ao atravessar todo o território daquele estado norte-americano.

Mais de dois milhões de casas e empresas ficaram sem eletricidade na noite de quarta-feira, na Florida, de acordo com o site PowerOutage.us, que regista os relatórios dos serviços públicos.

O furacão atingiu a costa da Flórida ainda classificado com a categoria 3, com ventos perto dos 200 km/h, baixando cerca de uma hora depois para a categoria 2 e estando neste momento já classificado com a categoria 1.

De acordo com a NBC News, foram confirmadas pelo menos duas mortes no condado de St. Lucie, onde várias outras pessoas foram levadas para o hospital.

O Milton atingiu a costa oeste da Flórida “perto de Siesta Key, no condado de Sarasota”, escreveu o Centro de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) no boletim das 20h30 de quarta-feira (1h30 de hoje em Lisboa).

Na área de Sarasota, onde a tempestade atingiu a costa, foi registado o maior número de cortes de energia, mas a área vizinha de Manatee também sofreu cortes no fornecimento de energia.

Rebaixado ao final do dia para a categoria 3 (de 5), mas ainda considerado grande pelo NHC, o Milton deverá ser “um dos furacões mais destrutivos a atingir a Flórida em mais de um século”, alertou o Presidente norte-americano, Joe Biden, na quarta-feira à noite.

Acompanhado por “ventos extremos” e chuvas fortes, o furacão Milton provocou inundações repentinas assim que tocou terra, indicou o NHC.

O Milton apresentava rajadas de mais de 160 quilómetros por hora (km/h) e ventos máximos sustentados de 205 km/h quando chegou à costa, perto de Siesta Key, disse o NHC, com sede em Miami.

St. Petersburg, na costa oeste da Flórida, foi uma das cidade mais afetadas pela chegada do furacão Milton. Naquela cidade, o estádio da equipa de basebol Tampa Bay Rays ficou sem telhado na sequência dos fortes ventos.

The Tampa Bay Rays lost it's roof! pic.twitter.com/LagBxcXDIW — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) October 10, 2024

Siesta Key é uma próspera faixa de praias de areia branca onde vivem 5.500 pessoas, a cerca de 112 quilómetros a sul de Tampa.

“A tempestade está aqui. É altura de toda a gente ficar em casa (…) Fiquem em casa e saiam da estrada”, disse o governador da Florida, Ron DeSantis, numa conferência de imprensa, pouco antes da chegada do furacão.

O Milton deverá atravessar a Florida de oeste para leste, disse o NHC, passando perto da cidade de Orlando, onde os parques temáticos da Disney World foram encerrados ao meio-dia. Os aeroportos de Tampa e Sarasota estão paralisados.

Foram também registados tornados no centro e no sul do Estado, apontou o canal de televisão Weather Channel.