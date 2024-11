Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

Um ataque russo com drones fez oito mortos e 12 feridos na localidade de Hlújiv, região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, disseram esta terça-feira as autoridades locais.

Trata-se do segundo ataque esta semana contra a mesma região.

Na madrugada de segunda-feira, 11 pessoas foram vítimas do disparo de um míssil que destruiu o edifício residencial onde se encontravam.

Na segunda-feira, um outro ataque russo fez 10 mortos na cidade de Odessa, sul da Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, condenou o último ataque contra Sumy através de uma mensagem difundida pelas redes sociais.

Russia continues to terrorize our border regions. Last night, a drone hit Hlukhiv, destroying a dormitory at one of the local educational institutions. Tragically, as of now, we know that seven people, including a child, were killed in this attack. My deepest condolences go to… pic.twitter.com/QTGbj5GQXn

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2024