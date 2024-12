Isak Andic, o criador das lojas Mango, morreu este sábado durante uma queda num passeio familiar nas covas de Salnitre de Collbató, em Montserrat. Segundo a imprensa espanhola, o empresário caiu de uma altura de 150 metros durante uma excursão.

O La Vanguardia escreve que o empresário de 71 anos estava com Jonathan, um dos três filhos e membro do conselho de administração da Mango, que alertou o 112 poucos minutos depois do 12h30, hora local, menos uma em Lisboa.

Isak Andic era um desportista e já tinha feito aquele percurso noutras ocasiões. O empresário terá perdido o equilíbrio e caído na ravina, tendo morte imediata. Segundo o La Vanguardia, o filho explicou às autoridades que caminhava à frente do pai quando ouviu o barulho de pedras e areia a moverem-se e que, quando se virou, viu o pai cair no vazio.

O corpo do empresário só foi retirado às 15h30 locais, sendo transportado para o Instituto de Medicina Legal e Forense da Catalunha.

Andic era o homem mais rico da Catalunha, onde fundou o império Mango, e dono de uma das principais fortunas espanholas. É estimado que o património do empresário estivesse próximo dos 4.500 milhões de euros. Além de um entusiasta dos trilhos pela natureza, era também velejador.

“Com profundo pesar lamentamos comunicar o inesperado falecimento de Isak Andic, o nosso presidente não-executivo e fundador da Mango, num acidente ocorrido este sábado”, disse Toni Ruiz, o CEO da Mango, num comunicado de imprensa da marca, feito durante a tarde. “O seu legado reflete as concretizações de um projeto empresarial marcado pelo êxito e também pela sua qualidade humana, a sua proximidade, cuidado e carinho que em todos os momentos transmitiu a toda a organização.”

Numa publicação na rede social X, Salvador Illa Roca, presidente da Generalitat da Catalunha, disse estar “consternado” pela perda do empresário “que contribuiu para tornar a Catalunha grande e projetá-la no mundo”. “Deixou uma marca indelével no setor da moda catalã e mundial”, referindo que envia “as condolências do governo da Catalunha à família, amigos e equipa Mango”.

Pedro Sánchez, o chefe do governo espanhol, também usou o X para reagir à notícia. “As minhas condolências à família de Isak Andic, fundador da Mango, pela sua trágica morte num acidente nas grutas de Salnitre de Collbató. Todo o meu carinho e reconhecimento pelo seu excelente trabalho e visão de negócio, que tornou esta marca espanhola numa referência mundial da moda.”

Isak Andic nasceu em Istambul, na Turquia, em 1953, mas a família mudou-se para Espanha nos anos 60. O empresário abriu em 1984 uma pequena loja de t-shirts, no conhecido Paseo de Gracia, em Barcelona, fazendo crescer o negócio até à internacionalização, em 1992. Pelo meio, as lojas mudaram de nome para Mango, depois de o empresário ter provado a fruta durante uma viagem às Filipinas. A cadeia de lojas tem atualmente mais de 2.100 lojas em 110 países, várias delas em Portugal.

(Atualizada às 17h42 com mais informação)