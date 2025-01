A Renault aproveitou o Salão de Bruxelas, que arrancou a 10 de Janeiro, para mostrar uma versão mais próxima da definitiva do seu Twingo E-Tech, oferecendo ao público o primeiro contacto com o habitáculo do citadino eléctrico que a marca francesa vai comercializar em 2026, por valores que começarão abaixo dos 20.000€.

O novo Twingo eléctrico mantém a denominação do veículo que surgiu em 1993 e já conheceu três gerações, mas adoptará uma estética moderna e quase futurista inspirada nas linhas da primeira geração, a mais emblemática, produzida entre 1993 e 2007.

O interior, visto em Bruxelas pela primeira vez, retoma algumas das soluções da primeira geração do Twingo 6 fotos

Depois de revelado ao público originalmente no Salão de Paris, em Outubro de 2024, o Twingo E-Tech volta a estar sob os holofotes, mas agora no certame belga e mais próximo da realidade. No exterior, é possível encontrar algumas diferenças ligeiras, dos pára-choques redesenhados e impressos em 3D, com um padrão tipo favo de mel, às entradas de ar sobre o capot frontal, agora mais volumosas e com secção quadrada.

O banco traseiro aposta na versatilidade para reforçar a funcionalidade 4 fotos

Nenhuma das alterações reveladas na Bélgica altera grandemente o estilo atraente do modelo, que à ousadia das linhas originais alia uns conjuntos ópticos que remetem para a primeira geração do citadino francês, mas tirando partido da originalidade permitida pelos LED. Curiosamente, a frente curta que já caracterizava o primeiro Twingo é o ideal para um veículo eléctrico a bateria, na medida em que a mecânica menos volumosa permite concentrar os cerca de 3,7 m do comprimento total no favorecimento do espaço para o habitáculo.

Os farolins traseiros, à semelhança dos faróis frontais, recordam o Twingo de 1993, sendo um dos elementos mais característicos do Twingo eléctrico 6 fotos

Mas a maior novidade que o Twingo levou a Bruxelas foi o primeiro contacto com o habitáculo, mais uma vez a retomar soluções que evocam o modelo de 1993. O interior parece amplo, para o segmento em que está inserido, o que é reforçado com pormenores que tornam o Twingo E-Tech mais funcional. E nem o facto de visar um posicionamento de preço abaixo dos 20.000€ o impede de usufruir de algumas soluções interessantes.