Donald Trump diz que “é provável” que dê mais 90 dias ao TikTok para evitar um bloqueio nos EUA. Em entrevista à NBC News, o Presidente eleito refere que deverá tomar a decisão na próxima segunda-feira, quando tomar posse.

Numa intervenção feita através do telefone, Trump afirma que ainda não tomou uma decisão final — mas que está a pensar na questão.

“Acho que será, certamente, uma opção a considerar. A extensão dos 90 dias é algo que é provável que seja adotado, porque é apropriado. Sabem, é apropriado. Temos de olhar cuidadosamente para isto. É uma situação muito séria”, declara.

“Se decidir fazê-lo, provavelmente será anunciado na segunda-feira”, quando Trump tomará posse como 47.º Presidente dos EUA.

A extensão do prazo é uma das questões que é permitida na lei bipartidária aprovada no ano passado. Nesta decisão, ficou determinado um ultimato ao TikTok — ou vende o negócio nos EUA a uma “empresa não-chinesa” ou é bloqueado a 19 de janeiro. A rede social, que é detida pela ByteDance, já deixou claro que não pretende vender os ativos nos EUA.

A empresa recorreu ao Supremo Tribunal dos EUA para tentar impedir o bloqueio. Esta sexta-feira, os juízes do Supremo decidiram manter a lei aprovada em 2024, sinalizando que bloqueio deverá mesmo acontecer este domingo.

Na sentença, em várias explicações o Supremo recorda as ações de Donald Trump no primeiro mandato. É também assumido que foram as questões de segurança nacional que pesaram na sua decisão, assumindo os juízes que o TikTok deve merecer tratamento diferenciado, já que têm os dados de 170 milhões de cidadãos norte-americanos.

Após a decisão, Donald Trump escreveu na rede social Truth Social que “a decisão do Supremo Tribunal era esperada e que toda a gente a deve respeitar”. “A minha decisão sobre o TikTok vai ser feita não num futuro distante mas é altura de analisar a situação.”

Shou Chew, o CEO do TikTok, vai marcar presença na cerimónia de tomada de posse de Trump, tal como os líderes de outras tecnológicas.