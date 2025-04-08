Pete Hegseth, o secretário da Defesa dos EUA, levou a mulher, Jennifer Hegseth a pelo menos duas reuniões onde informações confidenciais foram discutidas. A notícia foi avançada pelo Wall Street Journal que ouviu fontes que estiveram presentes nestas reuniões, ou que tiveram conhecimento da presença da mulher do governante norte-americano.

Uma das reuniões — uma discussão ao mais alto nível no Pentágono a 6 de março — entre Hegseth e o Secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, ocorreu num momento crítico para NATO, um dia após os EUA terem anunciado o corte da partilha de informação de inteligência militar com a Ucrânia.

Neste encontro formal estiveram ainda presentes o almirante Tony Radakin, chefe das forças armadas do Reino Unido, tendo sido discutida a futura colaboração militar entre os dois aliados, de acordo com fontes familiarizadas com os temas debatidos na reunião.

Antes disso, em fevereiro, Jennifer Hegseth já tinha acompanhado o marido a uma reunião, na sede da NATO, em Bruxelas, onde vários representantes discutiram a manutenção do apoio à Ucrânia. A confirmação da sua presença foi feita por duas pessoas que participaram na reunião. Neste tipo de discussões, à porta fechada, os representantes costumam apresentar informações confidenciais.

No caso concreto foram revelados os montantes de doações à Ucrânia, o tipo de informação que vários países e organizações não querem que sejam tornadas públicas, descreve o jornal.

Ainda de acordo com o Wall Street Journal, o secretário de Defesa dos EUA pode convidar qualquer pessoa para reuniões com homólogos visitantes, mas a lista de participantes é normalmente limitada às pessoas que têm necessidade estrita de marcar presença no encontro. Ou seja, é expectável que quem participa tenha autorizações das mais altas patentes da segurança norte-americana dada a natureza delicada das discussões.

A revelação ocorre pouco depois de este membro da administração de Donald Trump estar a ser investigado pela forma como usou o Signal para discutir um ataque no Iémen. Numa carta dirigida a Hegseth, que foi divulgada publicamente na semana passada, o inspetor-geral interino do Departamento de Defesa, Steve Stebbins, indicou que o objetivo da avaliação é a de “determinar em que medida o secretário da Defesa e outros funcionários do departamento cumpriram as políticas e procedimentos para a utilização de uma aplicação comercial de mensagens para assuntos oficiais”.

Como recorda o El Mundo, Jennifer Hegseth passou quase toda a sua carreira de produtora na estação televisiva norte-americana Fox, onde conheceu Pete Hegseth quando este apresentava o seu programa Fox & Friends. Começaram uma relação extra-conjungal em 2017 e casaram-se em 2019.

A mulher do secretário da Defesa não tem sido, no entanto, o único membro da família que este tem levado em viagens diplomáticas. O seu irmão mais novo, Philip Hegseth, um produtor de podcasts, também se juntou recentemente ao Departamento de Segurança Interna como assessor do Departamento de Defesa e tem feito parte da comitiva do governante.