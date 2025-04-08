Pete Hegseth, o secretário da Defesa dos EUA, levou a mulher, Jennifer Hegseth a pelo menos duas reuniões onde informações confidenciais foram discutidas. A notícia foi avançada pelo Wall Street Journal que ouviu fontes que estiveram presentes nestas reuniões, ou que tiveram conhecimento da presença da mulher do governante norte-americano.
Uma das reuniões — uma discussão ao mais alto nível no Pentágono a 6 de março — entre Hegseth e o Secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, ocorreu num momento crítico para NATO, um dia após os EUA terem anunciado o corte da partilha de informação de inteligência militar com a Ucrânia.
Neste encontro formal estiveram ainda presentes o almirante Tony Radakin, chefe das forças armadas do Reino Unido, tendo sido discutida a futura colaboração militar entre os dois aliados, de acordo com fontes familiarizadas com os temas debatidos na reunião.
Financial Times avança que EUA cortaram troca de informações com Ucrânia
Antes disso, em fevereiro, Jennifer Hegseth já tinha acompanhado o marido a uma reunião, na sede da NATO, em Bruxelas, onde vários representantes discutiram a manutenção do apoio à Ucrânia. A confirmação da sua presença foi feita por duas pessoas que participaram na reunião. Neste tipo de discussões, à porta fechada, os representantes costumam apresentar informações confidenciais.
No caso concreto foram revelados os montantes de doações à Ucrânia, o tipo de informação que vários países e organizações não querem que sejam tornadas públicas, descreve o jornal.
Pentágono investiga utilização do Signal por Pete Hegseth para discutir ataque no Iémen
Ainda de acordo com o Wall Street Journal, o secretário de Defesa dos EUA pode convidar qualquer pessoa para reuniões com homólogos visitantes, mas a lista de participantes é normalmente limitada às pessoas que têm necessidade estrita de marcar presença no encontro. Ou seja, é expectável que quem participa tenha autorizações das mais altas patentes da segurança norte-americana dada a natureza delicada das discussões.
A revelação ocorre pouco depois de este membro da administração de Donald Trump estar a ser investigado pela forma como usou o Signal para discutir um ataque no Iémen. Numa carta dirigida a Hegseth, que foi divulgada publicamente na semana passada, o inspetor-geral interino do Departamento de Defesa, Steve Stebbins, indicou que o objetivo da avaliação é a de “determinar em que medida o secretário da Defesa e outros funcionários do departamento cumpriram as políticas e procedimentos para a utilização de uma aplicação comercial de mensagens para assuntos oficiais”.
Como recorda o El Mundo, Jennifer Hegseth passou quase toda a sua carreira de produtora na estação televisiva norte-americana Fox, onde conheceu Pete Hegseth quando este apresentava o seu programa Fox & Friends. Começaram uma relação extra-conjungal em 2017 e casaram-se em 2019.
A mulher do secretário da Defesa não tem sido, no entanto, o único membro da família que este tem levado em viagens diplomáticas. O seu irmão mais novo, Philip Hegseth, um produtor de podcasts, também se juntou recentemente ao Departamento de Segurança Interna como assessor do Departamento de Defesa e tem feito parte da comitiva do governante.
[Já saiu o quarto episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]