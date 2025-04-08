O Presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos da América vão começar negociações diretas com o Irão sobre o programa nuclear do país. O líder norte-americano revelou que está marcado um encontro importante já este sábado, sem adiantar onde vai decorrer. Mas deixou um aviso: “O Irão não pode ter uma arma nuclear e, se as negociações não forem bem-sucedidas, acho que será um dia muito mau para o Irão.”

“Estamos a ter conversas diretas com o Irão, já começaram (…) Temos uma reunião muito grande, veremos o que acontece“, disse aos jornalistas a partir da Sala Oval, ao lado do primeiro-ministro israelita, de visita oficial a Washington. Trump revelou que as reuniões são “quase ao mais alto nível”, sem adiantar detalhes, e sublinhou que um acordo é o melhor caminho.

O governante notou que será “do interesse do Irão que as conversas sejam bem sucedidas”. No entanto, recusou responder a uma questão dos jornalistas sobre se a ausência de um acordo pode levar a uma ação militar, como já tinha ameaçado na semana passada. “Se as conversas com o Irão não forem bem sucedidas acho que o Irão estará em grande perigo”, disse apenas.

Desde o início do segundo mandato na Casa Branca, Trump tem insistido na necessidade de negociar um novo acordo nuclear com o Irão. Os EUA abandonaram em 2018 o anterior, firmado durante a administração de Barack Obama três anos antes.

O Irão tem rejeitado negociar diretamente com os EUA sobre o seu programa de armas nucleares, com o líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei, a sublinhar que não são “inteligentes, sábias ou honráveis.” Teerão viu com maus olhos as ameaças de Trump sobre bombardear o território iraniano e impor sanções adicionais ao setor petrolífero se a diplomacia falhar. Já na administração Biden as negociações com Teerão, que fizeram poucos progressos, foram indiretas.

Na sequência das declarações de Trump desta segunda-feira, um responsável iraniano de topo garantiu que as conversas não serão diretas. “Vão ser com a mediação de Omã”, explicou a fonte, que falou à Reuters na condição de anonimato.