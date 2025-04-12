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A guerra comercial não vai passar apenas por taxas económicas. Em resposta às tarifas impostas por Donald Trump aos produtos chineses, a China anunciou que vai reduzir — de forma moderada — a quantidade de filmes norte-americanos importados para o país. Assim, filmes como Missão: Impossível – O Julgamento Final, Superman, Mundo Jurássico — Renascimento e Avatar: Fogo e Cinzas poderão, agora, não ser transmitidos na China.

“A ação equivocada do governo dos Estados Unidos ao impor tarifas abusivas sobre a China reduzirá, inevitavelmente, ainda mais a preferência do público doméstico pelos filmes americanos. Iremos seguir as regas do mercado, respeitaremos as escolhas do público e vamos reduzir moderadamente o número de filmes americanos importados”, anunciou a Administração Cinematográfica da China, esta quinta-feira, em comunicado citado pela agência Reuters.

Embora Pequim só importe dez filmes norte-americanos por ano (que representam apenas 5% da receita total de bilheteira no mercado chinês) e apesar de nos últimos anos a oferta nacional ter superado as importações de Hollywood, a medida anunciada constitui um corte significativo para os estúdios norte-americanos: segundo o The Guardian, as ações da Walt Disney Co, da Paramount Global e da Warner Bros Discovery Inc sofreram uma queda imediata.

O produtor cinematográfico Chis Fenton afirmou, à mesma agência, que limitar os filmes produzidos nos Estados Unidos é “uma forma notória de fazer uma declaração de retaliação com quase zero desvantagens para a China”. “Uma punição tão importante de Hollywood é uma demonstração de força de Pequim que só tem a ganhar e que será certamente notada por Washington”, acrescentou o produtor.

Pequim anunciou, esta sexta-feira, um aumento para 125% nas taxas impostas sobre produtos oriundos dos Estados Unidos, mantendo a política de retaliar os aumentos das tarifas sobre bens chineses decretados por Washington.