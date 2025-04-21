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O Vaticano revelou o testamento do Papa Francisco, onde ficaram escritas as intenções do líder da Igreja Católica em relação à forma como gostaria de ser sepultado.

O testamento foi divulgado esta segunda-feira e revela que o Papa queria ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, explicando que “sempre” confiou “a vida à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima”.

Francisco também pediu para ser sepultado “na terra; simples, sem decorações especiais e com uma única inscrição: Franciscus”.

Leia na íntegra o testamento do Papa Francisco:

“Em nome da Santíssima Trindade. Amén.

Ao sentir que se avizinha o por do sol da minha vida terrena e com uma esperança viva na Vida Eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária só quanto ao local da minha sepultura.

Confiei sempre a minha vida e o ministério sacerdotal à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem à espera do dia da resurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maior.

Desejo que a minha última viagem terrena se conclua mesmo neste antiquíssimo santuário mariano onde me refugiava para a oração ao início e fim de cada Viagem Apostólica ao confirmar com fidelidade as minhas intenções à Mãe Imaculada e ao agradecer-lhe por cuidar de mim de maneira dócil e maternal.

Peço que a minha tumba seja preparada no lóculo da nave lateral entre a Capela Paulina (Capela do Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da já mencionada Basílica Papal como indicado no anexo.

A sepultura deve ser na terra; simples, sem decorações especiais e com uma única inscrição: Franciscus.

As despesas para a preparação da minha sepultura serão pagas com o dinheiro do benfeitor que escolhi, a transferir para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e sobre quem pedi que fossem dadas instruções oportunas a Monsenhor Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Cabido Liberiano.

Que o Senhor dê a recompensa merecida aos que me quiseram bem e continuem a rezar por mim. O sofrimento que se fez presente na última parte da minha vida ofereço-a ao Senhor para a paz no mundo e a fraternidade entre os povos.”