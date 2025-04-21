Acompanhe o liveblog sobre a morte do Papa Francisco
O Vaticano revelou o testamento do Papa Francisco, onde ficaram escritas as intenções do líder da Igreja Católica em relação à forma como gostaria de ser sepultado.
O testamento foi divulgado esta segunda-feira e revela que o Papa queria ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, explicando que “sempre” confiou “a vida à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima”.
Morreu Francisco, o Papa que queria uma Igreja para “todos, todos, todos”
Francisco também pediu para ser sepultado “na terra; simples, sem decorações especiais e com uma única inscrição: Franciscus”.
Leia na íntegra o testamento do Papa Francisco:
“Em nome da Santíssima Trindade. Amén.
Ao sentir que se avizinha o por do sol da minha vida terrena e com uma esperança viva na Vida Eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária só quanto ao local da minha sepultura.
Confiei sempre a minha vida e o ministério sacerdotal à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem à espera do dia da resurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maior.
Desejo que a minha última viagem terrena se conclua mesmo neste antiquíssimo santuário mariano onde me refugiava para a oração ao início e fim de cada Viagem Apostólica ao confirmar com fidelidade as minhas intenções à Mãe Imaculada e ao agradecer-lhe por cuidar de mim de maneira dócil e maternal.
Peço que a minha tumba seja preparada no lóculo da nave lateral entre a Capela Paulina (Capela do Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da já mencionada Basílica Papal como indicado no anexo.
A sepultura deve ser na terra; simples, sem decorações especiais e com uma única inscrição: Franciscus.
As despesas para a preparação da minha sepultura serão pagas com o dinheiro do benfeitor que escolhi, a transferir para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e sobre quem pedi que fossem dadas instruções oportunas a Monsenhor Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Cabido Liberiano.
Que o Senhor dê a recompensa merecida aos que me quiseram bem e continuem a rezar por mim. O sofrimento que se fez presente na última parte da minha vida ofereço-a ao Senhor para a paz no mundo e a fraternidade entre os povos.”
Morreu o Papa Francisco. Do funeral ao conclave, o que acontece agora?
[Já saiu o quinto episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto episódio]