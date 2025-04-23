Entrega de territórios e fim de sanções. Plano de Trump para a Ucrânia cede a pretensões russas

Ucrânia fora da NATO e a ceder território. Este é o plano dos EUA para aplicar a Kiev caso seja implementado o novo plano de paz apresentado por Washington aos representantes ucranianos no encontro realizado em Paris na última sexta-feira.

O órgão de comunicação social norte-americano Axios teve acesso ao plano, que foi resumido num documento de uma só página mas contém vários pontos que definem a futura integridade territorial da Ucrânia, assim como as condicionantes diplomáticas e de segurança a que Kiev terá que se sujeitar.

Muitas são as alíneas que parecem alinhar-se com as ideias que Putin terá apresentado ao enviado norte-americano Steve Witkoff, no encontro entre ambos em São Petersburgo. Segundo o Axios, estas propostas foram desenhadas logo depois dessa reunião de representantes.

Ucrânia deve estar fora da NATO. Mas pode vir a juntar-se à UE

Um dos principais pontos do plano norte-americano inclui a premissa de que a Ucrânia não irá entrar na NATO, organização para a qual se candidatou em setembro de 2022.

Donald Trump já tinha excluído essa possibilidade no passado, afirmando em fevereiro na Casa Branca que podiam “esquecer” a integração ucraniana na aliança atlântica.

Na segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela Reuters, disse que a posição norte-americana de deixar a Ucrânia fora da NATO lhes “causava satisfação” e coincidia com as posições da Rússia.

No entanto, o plano criado divulgado pela Axios ressalva que Kiev poderia juntar-se à União Europeia, à qual a Ucrânia é candidata desde junho de 2022.

A Crimeia e o território ocupado passam para a Rússia

O plano norte-americano prevê que a Rússia anexasse permanentemente todas as regiões da Ucrânia que atualmente ocupa e controla, quer fruto da invasão de 2022 ou desde o início do conflito em 2014.

As fronteiras seriam delineadas pelos limites da ocupação parcial russa de quatro regiões ucranianas, Kherson, Luhansk, Donetsk e Zaporíjia, apesar da intenção final russa ser de as anexar totalmente.

“Existem quatro regiões incluídas na nossa Constituição. O exército ucraniano deve pousar as armas e retirar-se. Se o fizer, as operações militares acabam imediatamente”, disse esta terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista à revista Le Point.

Já a Crimeia, península do Mar Negro tomada pela Rússia em 2014, passaria a ser oficialmente reconhecida pelos norte-americanos como parte da Federação Russa. Esta ideia já tinha sido delineada pelos EUA, como noticia o Washington Post, levando a uma resposta negativa clara do Presidente Volodymyr Zelensky esta segunda-feira.

“A Crimeia é o nosso território, o território do povo da Ucrânia”, disse o líder numa conferência de imprensa realizada na segunda-feira.

A resposta norte-americana foi acesa, pública e vinda diretamente das instâncias mais altas. Na rede social Truth Social, o Presidente dos EUA criticou abertamente a intransigência de Zelensky por estar a bloquear a concretização de um acordo e ameaçou: “Ele pode ter paz ou pode lutar durante mais três anos antes de perder o país inteiro”.