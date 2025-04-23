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O Reino Unido, a França e a Alemanha pediram esta quarta-feira a Israel que levante o bloqueio à ajuda humanitária na Faixa de Gaza, afirmando tratar-se de uma medida intolerável.

Numa declaração conjunta das diplomacias dos três países, alerta-se que os obstáculos à ajuda humanitária impostos por Israel colocam os civis palestinianos em risco de fome, epidemias e morte.

Os três ministros dos Negócios Estrangeiros pediram a Israel que restabeleça imediatamente um fluxo rápido e desimpedido de ajuda humanitária a Gaza para satisfazer as necessidades de todos os civis.

Israel retomou a ofensiva aérea e terrestre contra o movimento islamita palestiniano Hamas em Gaza no passado dia 18 de março.

De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, pelo menos 1.890 palestinianos foram mortos desde 18 de março, elevando para 51.266 o número de mortos no enclave desde o início da ofensiva de retaliação militar israelita.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.218 pessoas, na maioria civis.

Os islamitas também raptaram 251 pessoas, 58 das quais continuam reféns em Gaza, 34 já mortas, segundo o Exército de Israel.