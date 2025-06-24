Cientistas descobriram na China dois novos vírus em morcegos que estão ligados aos vírus mortais Nipah e Hendra, que podem causar inflamação cerebral grave e doenças respiratórias em humanos, foi esta terça-feira divulgado.

Os vírus foram detetados em morcegos que vivem em pomares perto de aldeias no sudoeste da China e os resultados da descoberta foram divulgados na publicação científica de acesso aberto PLOS Pathogens.

Investigadores do Instituto de Prevenção e Controlo de Doenças Endémicas de Yunnan, na China, analisaram o interior dos rins de 142 morcegos de dez espécies, recolhidos ao longo de quatro anos em cinco áreas da província de Yunnan.

Ao usar sequenciação genética avançada, a equipa encontrou 22 vírus, 20 dos quais nunca antes vistos.

Dois dos vírus mais preocupantes foram os novos henipavírus, do mesmo género dos vírus Nipah e Hendra, conhecidos pelas suas elevadas taxas de mortalidade em humanos.

Os henipavírus foram encontrados em morcegos frugívoros e, como podem espalhar-se através da urina, o estudo levanta preocupações sobre os frutos contaminados e o risco de estes vírus passarem para humanos ou animais de criação.

Os morcegos são reservatórios naturais para microrganismos, incluindo patógenos que foram transmitidos aos humanos.

Contudo, falta um levantamento completo da diversidade de vírus, fungos, bactérias e parasitas que infetam os morcegos.

A maioria dos estudos anteriores centrou-se nas fezes e não nos órgãos destes animais.