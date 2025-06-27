Eric Trump, filho do Presidente dos EUA, considera que “seria fácil” dar sequência à presidência do pai com outro Trump na Casa Branca – isto é, um dos seus filhos ou familiares tornar-se, no futuro, líder político dos norte-americanos. Para Eric Trump, não só ele próprio poderia dar continuidade à presidência do pai mas, também, outras pessoas da família poderiam ajudar a criar uma dinastia política no país.

Em entrevista ao Financial Times, o filho de Trump diz que o “caminho político” que levaria à criação dessa dinastia seria “um caminho fácil”. “A verdadeira questão é: será que eu quereria arrastar toda a minha família para isso?”, afirmou, continuando: “será que eu quereria que os meus filhos vivessem a mesma experiência que eu vivi ao longo da última década?”.

Assumindo uma resposta positiva a essa pergunta, Eric Trump afirma que seria capaz de “fazer um caminho” que o levaria à Casa Branca. “Eu penso que conseguiria fazê-lo e, aliás, penso que outros membros da nossa família também o conseguiriam fazer”, atira.

Na entrevista ao Financial Times, dada há poucos dias na Trump Tower em Nova Iorque, Eric também rejeitou a ideia de que a família está a usar os cargos políticos para enriquecer. “Se há família que não lucrou com a política é a família Trump”, garante Eric, com 41 anos, que cresceu no topo desta mesma torre. “Aliás, eu garanto que teríamos muitos mais zeros em nosso nome se o meu pai não tivesse decidido concorrer, logo no primeiro mandato – o custo de oportunidade, os custos jurídicos, o impacto [negativo] da Presidência na fortuna da nossa família tem sido astronómico”.

Além de Eric Trump, que tem sido um rosto dos investimentos da família nos criptoativos, (o irmão) Donald Trump Jr. também é muito interventivo publicamente, (a irmã) Ivanka Trump esteve envolvida na primeira presidência Trump e até a mulher de Eric, Lara Trump, foi co-presidente do Comité Nacional Republicano que aconteceu no ano passado. Tudo indica que, se Trump aceitar (mesmo) a limitação constitucional e não tentar uma nova presidência, o vice JD Dance e o secretário de Estado, Marco Rubio, irão tentar suceder a Donald Trump mas o seu filho Eric diz que também pode tentar.

“Quem sabe? O tempo o dirá. Acredito que conseguiria desempenhar o cargo de forma eficaz, tenho muito má impressão de metade dos políticos que vejo…”, afirma.