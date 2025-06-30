A primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário termina esta segunda-feira. Esta manhã foram realizados três exames, que, juntos, registaram mais de 50 mil alunos inscritos.

Veja aqui o enunciado do exame de Matemática A do 12.º ano. E aqui os critérios de correção .

do exame de do 12.º ano. E . Consulte aqui o enunciado do exame de Matemática B do 11.º ano. E aqui os critérios de correção da prova.

do exame de do 11.º ano. E da prova. Encontre aqui o enunciado do exame de MACS (Matemática Aplicada às Ciências Sociais), de 11.º ano. E aqui os critérios de correção.

Tal como o ano passado, o exame de Matemática A voltou a ser a quarta prova com maior número de inscritos: este ano foram 38.733 (mais um que em 2024). Já para o exame de Matemática B houve 6.599 inscritos e para o exame de MACS 15.388.

As três provas realizaram-se ao mesmo tempo, nomeadamente às 9h30. E da parte da tarde, às 14h, serão testados os conhecimentos a História B e Latim A, ambos exames de 11.º ano. Com estes dois exames de línguas terminará a primeira fase de exames nacionais do ensino secundário, sendo que as notas serão divulgadas no dia 15 de julho.

Este ano houve uma alteração das regras dos exames (após terem mudado temporariamente em virtude da covid-19): os alunos voltam a ser obrigados a realizar três exames nacionais. Além de Português A (que se tornou obrigatório para todos), podem fazer dois exames da componente de formação específica da sua área ou um exame da componente de formação específica e o exame de Filosofia.

No total, este ano inscreveram-se na primeira fase dos exames finais do Ensino Secundário mais de 160 mil estudantes, segundo dados do Júri Nacional de Exames divulgados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Dia 18 de julho terá início a segunda fase dos exames nacionais, que irá decorrer até 24 de julho, sendo as pautas afixadas no dia 5 de agosto.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]