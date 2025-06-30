O toureiro Cayetano Rivera Ordóñez foi detido após uma altercação numa hamburgueria em Madrid, na madrugada desta segunda-feira. Segundo meios como o ABC ou o El País, o espanhol enfrentou vários polícias e passou a noite num calabouço no Centro de Madrid.

Tudo aconteceu numa hamburgueria em Atocha, na capital espanhola. Os agentes foram chamados por volta das três da manhã, após um contacto dos trabalhadores do restaurante. Segundo o El País, o toureiro ter-se-á recusado a cumprir com as normas do restaurante e terá falado de forma ofensiva para com os empregados.

Quando chegou a polícia, o toureiro, que teve um relacionamento com a apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes, terá tentado agredir os agentes. O toureiro estava acompanhado por um grupo, que não foi identificado.

O filho de Paquirri e Carmina Ordóñez passou a noite detido e só saiu durante a manhã desta segunda-feira.

Em declarações ao programa de televisão Y ahora Sonsoles, Cayetano Rivera disse estar em contacto com os advogados, acusando a polícia de “atuar de forma desmedida”. “Excederam-se, foi uma atuação desproporcional, em nenhum momento resisti nem nada disso.”

O toureiro fala em lesões causadas pelas detenções e revelou que vão ser pedidas as imagens das câmaras dos restaurantes. Cayetano Rivera admitiu a discussão com os funcionários do restaurante, mas recusou-se a confirmar as alegações de que estaria em estado ébrio.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]