São cerca de 100 as pessoas, incluindo várias crianças, a viverem num antigo orfanato na cidade de Crewe, no Reino Unido, onde se instalou o movimento religioso Ahmadi Religion of Peace and Light (AROPL, na sigla original) em 2021. Segundo o The Guardian, o grupo é liderado pelo egípcio-americano Abdullah Hashem, que se autoproclamou novo Papa após a morte de Francisco, e tem sido alvo de investigações e críticas por não permitir que as crianças frequentem escolas, por os membros terem de doar todo o salário à instituição e pelas alegadas curas espirituais.

Hashem apresenta-se como líder espiritual e fundador do AROPL, declara-se o Mahdi (figura messiânica na tradição islâmica) e reivindica os títulos de sucessor do profeta Maomé, de Jesus e do Papa. Comunica com os seguidores através das redes sociais — como o TikTok e o YouTube, onde partilha doutrinas religiosas e experiências pessoais para converter mais pessoas ao movimento.

De acordo com o The Guardian, vários documentos judiciais, registos públicos e relatos de antigos membros do grupo religioso indicam que as cerca de 100 pessoas residentes no antigo orfanato são incentivadas a doar totalmente os salários, a vender os bens e a dedicarem-se exclusivamente à causa do grupo (princípios de paz, igualdade e direitos humanos).

Nas redes sociais, Abdullah Hashem é uma presença ativa, ao produzir conteúdo de forma regular sobre cerimónias e discursos. A organização afirma que a adesão é voluntária e que os membros podem sair a qualquer momento.

Nos vídeos publicados, vários seguidores afirmam que o líder do movimento, considerado “pai, imam e Deus”, realiza curas espirituais. Embora o AROPL apoie o sistema de saúde pública do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês), uma criança relatou que ficou melhor das dores de estômago depois de receber uma bênção de Hashem. “Ele disse-me para fechar os olhos, disse umas palavras, não sei quais. Realmente funcionou, o meu estômago está curado”, disse a menina. Outra das crenças promovidas pelo líder é que a epilepsia pode ser tratada ao colocar uma ave-do-paraíso nos órgãos genitais do doente.

O ensino a partir de casa é conduzido pelos pais e pelos residentes do antigo orfanato, pelo que as crianças não frequentam uma escola formal. “Não podemos controlar totalmente o que acontece com os nossos filhos enquanto eles estiverem a conviver com pessoas que não conhecemos”, alega o líder do movimento.

No Reino Unido, a legislação permite o ensino doméstico desde que seja registado no Departamento de Educação do governo britânico. Vários antigos membros do grupo demonstraram preocupação com o isolamento social dos jovens. Os serviços sociais de Cheshire East chagaram a investigar, por duas vezes, o bem-estar das crianças. No entanto, não foram encontradas evidências que justificassem qualquer ação oficial.

O movimento religioso está em processo de solicitação do estatuto de caridade no Reino Unido. Embora nos Estados Unidos já tenha esse reconhecimento, o grupo afirma ter enfrentado perseguições em países como Argélia, Turquia e Malásia por discriminação religiosa.

Antes de se estabelecer no Reino Unido, o movimento religioso esteve baseado na Suécia. Contudo, em 2022, o governo sueco revogou os vistos de 69 membros após concluir que empresas ligadas ao grupo foram usadas para obter vistos falsos. Na Alemanha, onde a organização também já funcionou, está em curso uma investigação sobre o desaparecimento da cidadã alemã Lisa Wiese, membro do grupo, depois de ter viajado para a Índia, em 2019. O AROPL nega qualquer envolvimento e afirma não ter informações sobre o caso.