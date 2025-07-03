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O programa nuclear do Irão foi adiado cerca de dois anos após os ataques norte-americanos ordenados pelo Presidente Donald Trump, adiantou esta quarta-feira o Departamento de Defesa (Pentágono), que cita avaliações dos serviços de informação dos Estados Unidos.
“Atrasámos o seu programa em pelo menos um a dois anos, é o que a comunidade de inteligência do Departamento de Defesa está a avaliar”, frisou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.
Parnell sublinhou que o atraso causado ao programa nuclear iraniano está “provavelmente está mais perto dos dois anos”.
A informação foi avançada no mesmo dia que o Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, deu a aprovação final à legislação que suspende a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), dando sequência a uma votação anterior no parlamento.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]