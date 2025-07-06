Dois dos quatro detidos pela PSP na quinta-feira, em Lisboa, numa operação coordenada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal contra o tráfico de seres humanos, lenocínio, auxílio à imigração ilegal e tráfico de droga, ficam em prisão preventiva. O Observador sabe que os dois homens a quem foi aplicada a medida de coação mais gravosa são gerentes do clube noturno Elefante Branco.

Numa nota, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS) informou que na madrugada de quinta-feira, pelas 02h, iniciou várias buscas domiciliárias e não domiciliárias, na zona da grande Lisboa, no âmbito de uma investigação dos crimes de tráfico de seres humanos, lenocínio, auxílio à imigração ilegal e tráfico de estupefacientes.

No âmbito desta operação, que terminou cerca das 10h30, foram detidas quatro pessoas, dois homens e duas mulheres.

Depois de terem sido presentes no sábado a um primeiro interrogatório judicial, dois dos detidos ficaram em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, e os outros dois sujeitos a apresentações periódicas às autoridades, além de proibições diversas.

Durante a operação, a que chamou “A la carte”, a PSP apreendeu ainda diversas drogas (cocaína, liamba e sintéticas), mais de 100 mil euros em dinheiro, material informático, seis viaturas de gama alta, uma moto e uma mota de água. Foram ainda apreendidos diversos artigos de luxo, nomeadamente relógios, joias, artigos de ourivesaria e roupas.

Fonte da PSP conta que dezenas de mulheres foram identificadas e que muitas seriam exploradas pelo gerente do clube noturno de Lisboa — eram consumidoras de droga e adquiriam o produto junto do próprio gerente do Elefante Branco.