A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) saudou esta terça-feira o lançamento de uma linha de crédito para financiar projetos do PDR que transitam para o plano estratégico da PAC, afirmando que esta é a única resposta possível.

“A CAP manifesta o seu contentamento com a resposta do Governo, aliás, a única possível face à necessidade premente de resolver uma situação problemática e gravosa para os agricultores cuja origem é o próprio Ministério da Agricultura”, afirmou, em comunicado.

A confederação liderada por Álvaro Mendonça e Moura considerou ser fundamental que o Governo “arrume melhor a casa”, permitindo uma agilização processual face à “burocracia labiríntica e a obsolescia informática”.

No final de junho, a CAP já tinha alertado para os problemas de gestão e de funcionamento do Ministério da Agricultura, em particular no que diz respeito ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 e ao Pedido Único.

Na segunda-feira, o Governo anunciou o lançamento de uma linha de crédito de 100 milhões de euros, com juros bonificados a 100%, para financiar os pedidos de pagamento dos projetos do PDR 2020 que transitam para o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).