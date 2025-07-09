O ex-diretor do serviço de Dermatologia do Hospital de Santa Maria disse esta quarta-feira, na Assembleia da República, que não sabia que valores eram pagos aos médicos em cirurgias adicionais e desconhecia os mecanismos de controlo. Numa audição marcada por alguns momentos de tensão entre Paulo Filipe e os deputados, o médico defendeu o recurso à produção adicional para reter profissionais e teceu rasgados elogios a Miguel Alpalhão — o dermatologista que ganhou 400 mil euros em apenas dez sábados de produção cirúrgica adicional no Santa Maria.

“Eu nunca tive acesso ao que os médicos ganhavam em adicional. Só fui confrontado com isso quando apareceu nas notícias. E também não tinha de ter, porque era apenas uma chefia intermédia clínica”, disse Paulo Filipe na Comissão de Saúde. O ex-responsável disse também que não tinha acesso às codificações das cirurgias adicionais.

“Não tenho nada a ver com a codificação. Não sei o que cada código gera”, salientou, realçando que as “auditorias à codificação tiveram conformidade de 99,5%”. Paulo Filipe referia-se às auditorias internas entregues ao Conselho de Administração do Santa Maria, entregues em janeiro. “Isto representa uma correta codificação dos doentes”, concluiu.

“Não tenho de conhecer [os mecanismos de controlo], tenho de conhecer os doentes”

Questionado pelo deputado do CDS-PP João Almeida sobre os 12 passos de controlo das cirurgias adicionais que foram referidos esta terça-feira por Carlos Martins (o presidente da Unidade Local de Saúde de Santa Maria), Paulo Filipe disse desconhecer esses passos e garantiu que o controlo destas cirurgias não era da sua competência enquanto diretor do serviço de Dermatologia.

“Se calhar, em vez de 12 passos, deveria haver 24″, disse Paulo Filipe, de forma irónica, o que levou a uma resposta imediata de João Almeida. “Se o senhor diretor de serviço não conhece os passos…”. “Não tenho de conhecer, tenho de conhecer os doentes”, retorquiu o ex-diretor de serviço, descartando responsabilidades nesse âmbito.

Este não foi, no entanto, o único momento de troca de palavras entre Paulo Filipe e os deputados. Já antes, o médico indignara-se com a intervenção de uma deputada do Chega. “Eu não estou num tribunal, venho de boa fé. Estou a ser acusado e exijo algum respeito pela minha pessoa”, disse Paulo Filipe. “Não creio que lhe tenha faltado ao respeito”, respondeu a deputada Cláudia Estevão, do Chega. Depois da intervenção de Paulo Filipe, o presidente da Comissão de Saúde, Filipe Neto Brandão, referiu não ter detetado qualquer comportamento menos próprio por parte da deputada.

“Não temos culpa dos valores atribuídos”, disse Paulo Filipe

Questionado sobre os valores auferidos pelo médico Miguel Alpalhão em cirurgias adicionais, Paulo Filipe defendeu os médicos do serviço que dirigia. “Parece que cometeram um crime por fazerem adicional, não temos culpa dos valores atribuídos pela codificação. Apenas estamos interessados em tratar os doentes”, sublinhou Paulo Filipe. “Os médicos fizeram tudo de acordo com as normas”, assegurou. Paulo Filipe disse aguardar com “grande expectativa” a atividade inspetiva da IGAS e garantiu: “Nunca notei nada contrário às boas práticas clínicas”.

O médico afirmou que “a cirurgia adicional passou a ser a regra”, quer na ULS Santa Maria, quer “noutros hospitais a nível nacional” de modo a recuperar as listas de espera, que se tinham avolumado em resultado da paragem da atividade clínica assistencial decorrente da pandemia.

O ex-diretor do serviço de Dermatologia do Santa Maria defendeu que a realização de cirurgias adicionais é uma forma de os médicos recém-especialistas (como Miguel Alpalhão) obterem rendimento extra e, dessa forma, de os reter no SNS. “Os médicos recém-especialistas só ficam nos serviços (não com o ordenado base) mas porque fazem cirurgia adicional. No meu serviço, os médicos não querem ficar no SNS a tempo inteiro. Ficam 20 horas e nas restantes fazem clínica privada e adicional. [As cirurgias adicionais] é uma forma de os reter”, disse Paulo Filipe, lamentando que os vencimentos sejam “muito baixos”. “Somos um país pobre e todos temos de ter um salário adequado para sobreviver”, referiu.

Miguel Alpalhão “revela extraordinárias capacidades intelectuais”

Durante a audição o médico teceu rasgados elogios a Miguel Alpalhão, seu ex-subordinado no serviço de Dermatologia. “Miguel Alpalhão foi o melhor do curso [de Medicina] e um dos melhores alunos de sempre da Faculdade de Medicina de Lisboa. Revela extraordinárias capacidades intelectuais. Não foi porque acaso que o escolhi para doutoramento”, disse Paulo Filipe.

Sobre o facto de se ter demitido da liderança do serviço há cerca de duas semanas, Paulo Filipe negou que a decisão tivesse sido tomada por causa da polémica em torno das cirurgias adicionais. Explicou que o que esteve na base da demissão foi o novo cargo que assumiu a 1 de julho, como professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

“Tendo em vista a minha nomeação, por concurso público, para professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e tendo em contas as responsabilidades inerentes, a demissão estava prevista. Só poderia ficar com 10,5 horas por semana no serviço [de Dermatologia]. Isso não dá para dirigir um serviço”, explicou Paulo Filipe, adiantando que o diretor da Faculdade de Medicina lhe pediu que iniciasse funções a 1 de julho. Paulo Filipe demitiu-se a 23 de junho, na sequência de uma reunião do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, em que foi abordado o tema das cirurgias adicionais.

O ex-diretor do serviço de Dermatologia do Santa Maria criticou os médicos internos que denunciaram na imprensa (nomeadamente no Observador) a falta de apoio na urgência e no internamento e o clima vivido no serviço.

“A entrevista em anonimato fez-me lembrar os relatos dos pedófilos na televisão. No meu serviço, nunca me confrontaram com a nenhuma queixa em relação à urgência. A urgência fica ao lado dos gabinetes, disse aos internos que dava todo o apoio sempre que fosse preciso”, garantiu Paulo Filipe. “Não é verdade, os médicos têm apoio. Podem chamar qualquer especialista. Fiquei admirado com a entrevista. Foi apenas um médico, os internos estão confortáveis”, disse o ex-diretor de serviço, referindo-se a uma entrevista dada por um médico interno à CNN.

O ex-diretor do serviço de Dermatologia do Santa Maria justificou o facto de Miguel Alpalhão codificar os próprios atos clínicos que praticava em atividade adicional com a carência de médicos no serviço. “Quanto ao facto de um médico ter codificado os atos que fez, isso deve-se” à falta de médicos. “O meu serviço tem apenas 10 especialistas, para uma área enorme de pessoas. Todo os anos digo no plano de ação que o serviço está carenciado”, adiantou.

“Não tiro férias há cinco anos. Faço um banco por semana, ao domingo”, acrescentou ainda Paulo Filipe.

Sobre o caso da dermatologista Rita Travassos — que tinha cirurgias registadas em seu nome num dia em que estava fora do país — Paulo Filipe referiu que a médica “teve de se ausentar com o marido para o estrangeiro” mas garantiu que o nome da especialista foi alterado no sistema posteriormente.