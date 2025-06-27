Médicos ausentes, clima de 'caça às bruxas', internos sem apoio. Serviço de Dermatologia do Santa Maria perto do "colapso"

O serviço de Dermatologia — que, entre internos e especialistas, conta com pouco mais de 20 profissionais — tem vindo a degradar-se ao longo dos anos e perdeu agora o diretor. Paulo Filipe, que estava no cargo há nove anos, demitiu-se na segunda-feira depois de ter sido confrontado pela administração do Santa Maria com as conclusões preliminares da auditoria interna à atividade cirúrgica adicional realizada no serviço.

As conclusões não foram ainda divulgadas pelo hospital, mas o Observador sabe que apontam para graves irregularidades no controlo da atividade adicional — ao ponto de ter levado Paulo Filipe a demitir-se sem esperar pelo relatório final da auditoria. O caso mais grave até agora, divulgado pela CNN, foi o do dermatologista Miguel Alpalhão, que auferiu, apenas num sábado, 50 mil euros em cirurgias adicionais e 400 mil euros ao longo dez sábados.

Confrontado com o pedido de demissão do diretor do Serviço de Dermatologia, Paulo Filipe, o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria, Carlos Martins, aceitou a renúncia de imediato. No entanto, quatro dias depois, ainda não foi nomeado um diretor interino, uma vez que nenhum especialista aceitou para já assumir o cargo.

Especialistas ausentes do serviço e internos realizam cirurgias em nome deles

Mas o problema da falta de controlo sobre as cirurgias adicionais (que se estende a outros hospitais, com situações de abuso denunciadas quer pelos gestores hospitalares quer pela Ordem dos Médicos), não é o único a afetar o serviço de Dermatologia do Santa Maria. Uma das queixas é a da ausência dos especialistas.

“A Dermatologia é uma especialidade em que é difícil atrair colegas para o SNS, sobretudo num sítio em que não há liderança nem qualquer espírito de equipa”, diz o médico que falou com o Observador, acrescentando que eram frequentes as situações em que os especialistas (dez ao todo) pediam aos médicos internos para realizarem operações e as registarem no sistema como tendo sido feitas por eles próprios.

“Muitas vezes acontece que os especialistas nem estão no hospital, mas dão indicação aos internos para operarem e registarem em nome deles como se estivessem presentes“, diz a mesma fonte. Isso mesmo terá acontecido num outro caso revelado pela CNN, e que dá conta de que a médica dermatologista Rita Travassos terá registado em seu nome cirurgias em horário adicional enquanto estava fora do hospital e inclusivamente no estrangeiro. Isto terá ocorrido, por exemplo, a 14 de maio, quando a médica estava num congresso em Itália — as cirurgias nessa data terão sido feitas por médicos internos, ou seja, sem experiência suficiente, na maior parte dos casos, para poderem operar sem supervisão.

Médico interno denuncia falta de apoio na urgência, internamento e consultas

A falta de apoio aos internos — fulcral numa fase em que estes médicos estão ainda em formação e não são, por isso, clinicamente autónomos — é também uma realidade no serviço de Dermatologia do Santa Maria e estende-se a várias valências do serviço, nomeadamente à urgência, internamento e consultas, diz o médico interno que falou com o Observador.

“É uma anarquia. A urgência [que funciona no período diurno, entre as 9h e as 21h] é assegurada pelos internos na grande maioria dos dias”, denuncia o médico interno que falou com o Observador, salientando que a falta de experiência é um risco tanto para os doentes como para os médicos. “Um médico sozinho chega, num dia, a ter de ver 50 doentes. Imagine isto para quem tem poucos meses de dermatologia. No meio desses 50 há alguns graves, o que aumenta o risco”, alerta, revelando que existe também uma escala de prevenção noturna, também assegurado pelos internos.