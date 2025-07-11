O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega esta sexta-feira a São Tomé e Príncipe, para participar nas comemorações dos 50 anos da independência deste país, no sábado, a convite do seu homólogo são-tomense, Carlos Vila Nova.

Nesta visita oficial, o chefe de Estado português estará acompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Ana Isabel Xavier, e por deputados dos sete partidos com grupos parlamentares: PSD, Chega, PS, IL, Livre, PCP e CDS-PP.

Marcelo Rebelo de Sousa, que viaja em avião militar, com chegada ao Aeroporto Internacional de São Tomé prevista para as 17h30 locais (18h30 em Portugal continental), tem programa já esta sexta-feira na capital do país.

Ao fim do dia, terá um encontro com representantes da comunidade portuguesa. Mais tarde, será recebido pelo Presidente Carlos Vila Nova, no Palácio Presidencial.

No sábado, participará no Ato Central das Comemorações dos 50 Anos da Independência de São Tomé e Príncipe, que deverá ter início cerca das 09h30 locais, na Praça da Independência, e depois num almoço oficial, marcado para as 13h00, na Assembleia Nacional.

Em representação da Assembleia da República, integram a comitiva portuguesa em São Tomé José Cesário, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, Eduardo Pinheiro, do PS, Carlos Guimarães Pinto, da IL, Filipa Pinto, do Livre, Alfredo Maia, do PCP, e o líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio.

Marcelo Rebelo de Sousa irá regressar a Portugal no domingo.

São Tomé e Príncipe tornou-se independente em 12 de julho de 1975, após cinco séculos de domínio colonial português.

Numa nota divulgada na quarta-feira, a Presidência da República enquadra esta visita oficial como “demonstrativa da profunda amizade entre Portugal e São Tomé e Príncipe”.

“Será uma ocasião de renovar o compromisso de caminhar para uma cooperação cada vez mais estreita entre os dois Estados, ancorada na partilha histórica, na integração no espaço lusófono, no respeito mútuo e na irmandade entre os povos português e santomense”, lê-se na mesma nota.

Há dois anos, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a vontade de participar nas celebrações das independências dos países de língua oficial portuguesa antigas colónias de Portugal, se fosse convidado.

Na altura, anunciou que também gostaria de ver os chefes de Estado desses países a celebrar os 50 anos do 25 de Abril de 1974 em Portugal, o que se confirmou.

Em 2023, Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se à Guiné-Bissau com o então primeiro-ministro português, António Costa, e mais recentemente esteve em Moçambique e em Cabo Verde, a convite dos respetivos presidentes, para as comemorações dos 50 anos das independências destes países.