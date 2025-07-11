O ministro da Educação, Ciência e Inovação anunciou esta sexta-feira um reforço de 8% no financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) em 2026, proveniente das receitas de impostos.
“Em 2026, a FCT vai ter um aumento, da parte de impostos, que é a maior parte, em 8%”, afirmou Fernando Alexandre, durante o encerramento do Encontro Ciência 2025, que terminou esta sexta-feira na NOVA School of Business and Economics.
No ano passado, a principal entidade, na dependência do Governo, que financia a investigação científica em Portugal contou com uma dotação inicial de 607 milhões de euros para 2025, menos 68 milhões de euros face ao ano anterior devido à diminuição da parcela de fundos europeus.
A dotação prevista para 2026 só deverá ser conhecida quando o Governo entregar a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, mas Fernando Alexandre já prometeu um aumento em 8% da verba resultante das receitas de impostos, que no ano passado totalizava 486 milhões de euros (mais 26 milhões comparativamente a 2024).
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]
O objetivo é garantir alguma previsibilidade orçamental, explicou o governante, sublinhando a “aposta muito clara na ciência”.
No encerramento do Encontro Ciência 2025, que decorreu durante três dias, Fernando Alexandre destacou ainda a revisão da Lei da Ciência, que já tinha sido anunciada pela secretária de Estado Helena Canhão na quarta-feira, e que o ministro quer esteja concluída até ao final do ano.
“Tudo o que ouvimos hoje, eu já ouvi no ano passado. Os diagnósticos estão feitos, temos é de saber o caminho que vamos seguir”, afirmou o ministro, apelando a uma reflexão sobre a organização do sistema científico, incluindo da própria FCT, cujo conselho diretivo já apresentou ao Governo uma proposta de nova orgânica.