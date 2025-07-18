Trump acusa Powell e Fed de asfixiar mercado imobiliário e insiste na descida dos juros

O republicano acrescentou: “O Conselho da Fed não fez nada para impedir que este tonto prejudicasse tantas pessoas. Em muitos aspetos, o Conselho de Administração é igualmente responsável”, insistiu sobre Powell, que nomeou para o cargo em 2017, durante o seu primeiro mandato na Casa Branca.

“A América está a crescer, a inflação é muito baixa e merecemos ter taxas de juro de 1% […]. Não consigo dizer-vos o quão pouco inteligente é o Tardón, o mau serviço que está a prestar ao nosso país”, concluiu o Presidente. Numa mensagem separada na mesma rede social, Trump repetiu a sua exigência: “Baixe as taxas, ‘Tardón’!”, adianta a agência espanhola Efe.

Trump tem vindo a intensificar os seus ataques a Powell em mensagens quase diárias, nas quais exige uma descida das taxas de juro diretoras, afirmando que a economia americana está “melhor do que nunca sob a sua liderança”.

Perante estas exigências, Powell insiste na independência do banco central, que, perante um mercado de trabalho forte e uma economia sólida, optou por se manter cauteloso antes de baixar as taxas, que se situam no intervalo 4,25-4,5% desde o corte de dezembro de 2024.

Mais recentemente, a Casa Branca pediu detalhes sobre os custos excessivos da remodelação do edifício da Fed em Washington e os alegados “luxos” incluídos no orçamento.

Entretanto, Powell tem sublinhado que as obras estão de acordo com o que foi aprovado e não incluem os excessos pelos quais está a ser criticado pelos republicanos.

Trump disse esta semana que considera “improvável” um afastamento iminente de Powell, que termina o seu mandato em maio de 2026, a menos que este se envolva num escândalo de fraude.