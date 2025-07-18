1246,5kWh poupados 1246,5 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Trump acusa Powell e Fed de asfixiar mercado imobiliário e insiste na descida dos juros

Este artigo tem mais de 1 ano

Trump tem vindo a intensificar os seus ataques a Powell em mensagens quase diárias, nas quais exige uma descida das taxas de juro diretoras, enquanto Powell mantém uma postura cautelosa.

i

Trump refere-se a Powell como "uma das piores nomeações" que já fez

Al Drago / POOL/EPA

Trump refere-se a Powell como "uma das piores nomeações" que já fez

Al Drago / POOL/EPA

O Presidente dos EUA reforçou esta sexta-feira as pressões sobre o banco central norte-americano e o seu presidente, a quem acusou de travar o progresso do setor da habitação no país, e voltou a exigir uma descida das taxas de juro.

Powell e a Reserva Federal dos EUA (Fed) “estão a sufocar o mercado imobiliário com as suas taxas elevadas, tornando difícil para as pessoas, especialmente para os jovens, comprar uma casa. É verdadeiramente uma das piores nomeações que já fiz”, escreveu Trump na sua rede social Truth, referindo-se ao presidente do banco central por uma alcunha, em vez de escrever o seu nome.

O republicano acrescentou: “O Conselho da Fed não fez nada para impedir que este tonto prejudicasse tantas pessoas. Em muitos aspetos, o Conselho de Administração é igualmente responsável”, insistiu sobre Powell, que nomeou para o cargo em 2017, durante o seu primeiro mandato na Casa Branca.

“A América está a crescer, a inflação é muito baixa e merecemos ter taxas de juro de 1% […]. Não consigo dizer-vos o quão pouco inteligente é o Tardón, o mau serviço que está a prestar ao nosso país”, concluiu o Presidente. Numa mensagem separada na mesma rede social, Trump repetiu a sua exigência: “Baixe as taxas, ‘Tardón’!”, adianta a agência espanhola Efe.

Trump tem vindo a intensificar os seus ataques a Powell em mensagens quase diárias, nas quais exige uma descida das taxas de juro diretoras, afirmando que a economia americana está “melhor do que nunca sob a sua liderança”.

Perante estas exigências, Powell insiste na independência do banco central, que, perante um mercado de trabalho forte e uma economia sólida, optou por se manter cauteloso antes de baixar as taxas, que se situam no intervalo 4,25-4,5% desde o corte de dezembro de 2024.

Mais recentemente, a Casa Branca pediu detalhes sobre os custos excessivos da remodelação do edifício da Fed em Washington e os alegados “luxos” incluídos no orçamento.

Entretanto, Powell tem sublinhado que as obras estão de acordo com o que foi aprovado e não incluem os excessos pelos quais está a ser criticado pelos republicanos.

Trump disse esta semana que considera “improvável” um afastamento iminente de Powell, que termina o seu mandato em maio de 2026, a menos que este se envolva num escândalo de fraude.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

Recomendamos

Estados Unidos da América

Microsoft propõe saídas voluntárias a 60 mil trabalhadores

Eleições no Brasil

EUA retêm felicitações a Lula após pedido de anulação

Eleições EUA

As dez corridas que vão ditar o controlo do Senado

Guerra na Ucrânia

Rússia mantém operações militares apesar de negociações

Populares
Sérvia

Sérvia: Vučić reconhece derrota após 14 anos no poder

Reino Unido

Tempestades. Dois mortos e 800 mil casas sem eletricidade

China

China reúne Comité Central após purgas militares

Timor-Leste

Timor-Leste procura reforçar benefícios económicos da ASEAN 

Últimas
Brainstorming

Clube do Albatroz: como conquistar os mais novos para o g...

Relatório de Jogo

Santa Clara x Benfica. "Um dos melhores jogos do campeonato"

Habitação e Urbanismo

Intimação impunha "contenção" policial nas acampadas

Habitação e Urbanismo

PS pede "boas práticas" na lei de manifestação

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.