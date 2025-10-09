O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, explicou, esta quinta-feira, que a queda do voo 8243 da Azerbaijani Airlines no Cazaquistão, em dezembro do ano passado, que matou 38 pessoas, foi provocada pelos detritos da explosão de dois mísseis da defesa aérea russa, que rebentaram junto à aeronave sem a atingir.

Num encontro com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, Putin disse que o acidente tinha ocorrido devido a “uma falha técnica” no sistema russo após um “drone ucraniano” ter sido avistado na zona, noticiou a RIA Novosti.

Ainda segundo a sua explicação, “os dois projéteis lançados não atingiram diretamente a aeronave”, mas explodiram a “cerca de dez metros” do aparelho. Assim, explicou, não foi a explosão a causar a queda, mas sim os “detritos” da detonação dos mísseis, que se terão autodestruído no ar.

“Foi precisamente por isso que o piloto acreditou terem atingido um bando de pássaros”, referiu ainda Putin.

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O Embraer 190AR da companhia azeri tinha partido naquele dia do aeroporto de Baku com destino a Grozny, na região russa da Chechénia. Após o incidente, que ocorreu 81 minutos depois de ter levantado voo, o avião desapareceu dos radares, tendo reaparecido desviado da sua rota nas proximidades de Aktau, do outro lado do Mar Cáspio e já no Cazaquistão. Foi perto dessa cidade onde a aeronave se viria a despenhar, deixando, ainda assim, 28 sobreviventes.

De acordo com Vladimir Putin, o piloto tinha uma proposta das autoridades russas para aterrar em Makhachkala, cidade da região do Dagestão, mas acabou por recusá-la.

No encontro presencial com o líder do Azerbaijão, Putin aproveitou para pedir, novamente, desculpas pelo incidente, algo que já tinha feito no ano passado. O Presidente da Rússia, na reunião, prometeu ainda que iria dar todo o apoio à investigação sobre a queda, admitindo até indemnizar as famílias das vítimas.

“Tudo o que for necessário em casos tão trágicos será feito pelo lado russo em termos de compensação”, sublinhou, embora diga que ainda vá demorar até isso acontecer.