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O barril de petróleo Brent para entrega em maio disparou esta qquase 5%, atingindo cerca de 113 dólares, devido ao aumento das tensões no Médio Oriente na sequência dos ataques a instalações de gás.

Às 06h00 (hora de Lisboa) desta quinta-feira, o preço do petróleo Brent, a referência na Europa, subia 4,75%, para 112,97 dólares. Entretanto, o petróleo intermediário do Texas avançou 1,28%, para 96,54 dólares.

O preço do petróleo já tinha subido fortemente na véspera, na sequência dos recentes ataques de Israel e dos Estados Unidos a instalações de gás iranianas, entre as quais o campo de gás natural South Pars, no Golfo Pérsico, no Irão.

O Irão respondeu com ataques no Qatar e nos Emirados Árabes Unidos a esse ataque por parte de Israel, em relação ao qual o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu não ter conhecimento, sendo que a agência Associated Press, citando uma fonte anónima, noticiou o contrário.

“Israel, enfurecido com o que aconteceu no Médio Oriente, atacou uma importante instalação no Irão conhecida como o campo de gás South Pars. Apenas uma pequena parte ficou danificada”, afirmou Trump numa publicação em que se desligou do ataque.

Trump insistiu que os Estados Unidos não tiveram “conhecimento prévio do ataque” e que “o Irão, sem conhecer os factos, respondeu atacando injustificadamente uma parte da fábrica de gás natural liquefeito do Qatar”.

“Israel não voltará a atacar o campo de gás de South Pars, de importância vital, a menos que o Irão decida imprudentemente atacar um país inocente, neste caso o Qatar”, acrescentou, advertindo que autorizará a destruição do campo de South Pars no Irão, caso Teerão se atreva a atacar novamente as refinarias do Qatar.