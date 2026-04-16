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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu esta quinta-feira que “tem direito” a discordar do papa Leão XIV, após críticas mútuas sobre a guerra e alegadas posições do pontífice relativas ao Irão, noticiou a agência EFE.

Falando aos jornalistas antes de viajar para Las Vegas, Donald Trump afirmou que o papa “pode dizer o que quiser”, mas reiterou a sua oposição à possibilidade de o Irão possuir armas nucleares.

“O Papa fez uma declaração. Diz que o Irão pode ter uma arma nuclear. Eu digo que o Irão não pode ter uma arma nuclear”, afirmou o chefe de Estado norte-americano.

Donald Trump acrescentou que o chefe de Estado do Vaticano “tem de entender” a realidade internacional, referindo que o Irão terá sido responsável pela morte de milhares de pessoas nos últimos meses.

O Presidente norte-americano disse ainda acreditar que o Papa “é uma boa pessoa”, apesar das divergências, sublinhando que não o conhece pessoalmente.

Nos últimos dias, Trump e o papa Leão XIV trocaram críticas públicas, depois de o pontífice ter assumido uma posição firme contra a guerra e a favor da paz, tendo sido acusado pelo líder norte-americano de ser “fraco contra o crime” e “terrível em política externa”.

No seguimento dessas críticas, o chefe da Igreja Católica respondeu a Donald Trump que “o evangelho é claro” e que “a Igreja tem a obrigação moral de ser contra a guerra”.

Já na quarta-feira, durante uma visita aos Camarões, o Papa voltou a criticar o uso da religião para fins militares, económicos e políticos, afirmando que “o mundo está a ser destruído por alguns tiranos”.