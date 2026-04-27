A temporada do Manchester United é o equivalente desportivo a andar entre os pingos da chuva. Apesar da saída de Ruben Amorim em janeiro, do período interino de Darren Fletcher e da escolha pouco consensual de Michael Carrick, os red devils aproveitaram a hecatombe do Tottenham, a irregularidade do Liverpool e a ausência de respostas do Chelsea para se assumirem como grandes candidatos ao terceiro lugar da Premier League. E esta segunda-feira era um dia importante nesse sentido.

Em Old Trafford, contra o Brentford, o Manchester United tinha a possibilidade de capitalizar a derrota do Aston Villa e ficar com três pontos de vantagem no terceiro lugar, os mesmos que já tinha para o Liverpool. Numa altura em que a continuidade de Michael Carrick é cada vez mais uma opção em cima da mesa, até porque o treinador inglês confessou recentemente que “bebeu um chá” com Jim Ratcliffe, os red devils podiam mesmo dar um passo de gigante na corrida pela Liga dos Campeões da próxima temporada.

Pelo meio, e numa altura em que leva oito golos e 19 assistências em 32 jogos na atual temporada, Bruno Fernandes continua a somar elogios — com Benjamin Sesko a vincar a liderança do médio português em entrevista a Sky Sports e Jesse Lingard, antigo jogador do clube, a defender que este deveria ser um dos claros candidatos à Bola de Ouro. Já o próprio, numa aparição no podcast de Wayne Rooney, explicou a reação do balneário depois do despedimento de Ruben Amorim no início do ano.

“O Michael Carrick trouxe a energia positiva de que a equipa precisava. Não são apenas palavras simpáticas, mas precisávamos de algo mais forte ou mais suave, que unisse a equipa… Isso foi importante, não apenas para a equipa, mas para todo o ambiente. Nós não estávamos a pensar no que poderia ter sido antes ou no que deveríamos ter feito. Muito rapidamente mudámos a mentalidade para ‘não funcionou, vamos virar-nos para o outro e trabalhar para alcançar aquilo que queremos esta temporada’. Temos tido resultados muito bons. O Campeonato é muito complicado e, neste momento, estamos na melhor posição em que poderíamos estar. Quando o Michael chegou nunca pensámos que chegaríamos ao terceiro lugar”, confessou Bruno Fernandes, com Wayne Rooney a defender também que o português deveria ser eleito o melhor jogador da Premier League no fim da temporada.

Assim e depois da vitória em Stamford Bridge contra o Chelsea na última jornada, Michael Carrick lançava Amad Diallo, Bruno Fernandes e Bryan Mbeumo nas costas de Benjamin Sesko, com Diogo Dalot a ser titular na direita da defesa. Já Keith Andrews, num Brentford que ainda sonha com as competições europeias mas vinha de seis jogos sem ganhar, apostava em Igor Thiago como referência ofensiva.

O Manchester United começou muito melhor e poderia ter marcado logo nos instantes iniciais, com Luke Shaw a rematar ao lado de fora de área (4′) e Harry Maguire a obrigar Caoimhín Kelleher a uma intervenção atenta com um cabeceamento na área (8′). Ainda dentro do primeiro quarto de hora, porém, o golo apareceu mesmo: Bruno Fernandes converteu um canto na direita, Maguire colocou a bola do segundo para o primeiro poste e Casemiro, de forma muito oportuna, desviou de cabeça para abrir o marcador (11′).

O Brentford reagiu muito bem ao golo sofrido e subiu as linhas para correr atrás do empate, limitando o Manchester United ao último terço. Senne Lammens tornou-se crucial nesta fase, evitando o golo de Michael Kayode (17′) e Damsgaard (38′) e ainda um autogolo de Ayden Heaven pelo meio (36′), e Igor Thiago também não conseguiu finalizar um lance em que ficou na cara do guarda-redes (35′).

Os red devils sobreviveram, voltaram a crescer e aumentaram mesmo a vantagem já depois de Amad Diallo ter um golo anulado por fora de jogo (41′), com Benjamin Sesko a finalizar na área depois de um contra-ataque conduzido por Bruno Fernandes (43′). O médio português chegou à 19.ª assistência na Premier League, colocando-se a apenas uma do registo máximo de Thierry Henry (2002/03) e Kevin de Bruyne (2019/20), e o Manchester United foi para o intervalo a vencer o Brentford.

Michael Carrick mexeu logo no início da segunda parte, trocando Amad Diallo por Mazraoui, e Harry Maguire viu Caoimhín Kelleher evitar o terceiro golo com uma boa defesa a um cabeceamento na sequência de um canto (50′). Dango Ouattara ficou perto de reduzir a desvantagem num lance em que atirou ao lado quando estava sozinho e era exigido muito melhor (60′) e os red devils iam controlando as ocorrências sem dominar, mas com uma visível tranquilidade.

Ouattara protagonizou mais uma boa oportunidade a 20 minutos do fim, acertando no poste depois de um canto na esquerda (71′), e Michael Carrick reagiu com as entradas de Mason Mount e Leny Yoro, enquanto que Keith Andrews lançou Reiss Nelson. Casemiro ficou muito perto de bisar com um bom remate de fora de área que passou ligeiramente ao lado (77′), Mathias Jensen ainda reduziu com um grande pontapé de longe (87′), mas já nada se inverteu até ao fim. O Manchester United venceu mesmo o Brentford em Old Trafford, isolando-se no terceiro lugar da Premier League e dando um passo firme rumo ao regresso à Liga dos Campeões.

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