"A democracia portuguesa pode aprender muito com a alemã sobre coligações fortes". Philipp Lourenço, o jovem português da SPD

“O partido Chega teria sucesso aqui na Alemanha”

Nessa flexibilidade que defende para fazer coligações como na Alemanha, cabe também um acordo entre PSD e Chega?

Não, o Luís Montenegro fez bem em pôr esse limite. É a extrema-direita. No 25 de abril, o Chega andou com cravos pretos no Parlamento, não me esqueço dessa imagem. Só mostra que eles querem acabar com esta democracia. E os emigrantes, que sabem que são bem recebidos cá fora, só têm de abrir a boca e alertar os familiares portugueses para o que o Chega pode fazer em Portugal, pode ser muito grave.

O Chega até ganhou o círculo eleitoral da Europa nas últimas legislativas…

Os emigrantes não estão completamente atentos à política portuguesa. Aqui, na Alemanha, o Chega não ganhou. Não percebo uma coisa: os emigrantes que votam Chega querem que Portugal feche fronteiras. Eles não estão a votar contra eles próprios? É mais um trabalho que os partidos democráticos têm de fazer, têm de mostrar aos emigrantes em quem é que eles estão a votar. É um grande erro.

Falando no Chega, por cá a Alemanha tem tido a AfD, também em claro crescimento. Portugal pode olhar para esse caso e aprender com a Alemanha sobre como deve lidar com o Chega?

Na Alemanha, a AfD está isolada. Não há coligações, ninguém fala com ela, ninguém a põe na vice-presidência do Parlamento, como foi em Portugal. Nisso, Portugal pode aprender também com a Alemanha. E depois é ouvir as pessoas. O país tem de ser menos central. Os políticos têm de sair mais de Lisboa e ouvir as pessoas. Nas aldeias, nas freguesias, onde há problemas. E não demorar 20 ou 30 anos a resolvê-los. Lá em Barcelos ainda estamos à espera de um novo hospital, porque o atual está mais perto do século XX do que do XXI. É um grande problema em Portugal, resolver problemas demora muito tempo.

E tendo em conta o crescimento da AfD: se o Chega viesse para a Alemanha, teria também bons resultados?

Tendo em conta que a AfD e o Chega são partidos muito semelhantes, acho que sim. Eles são parecidos na visão para a imigração e têm propostas que não são realistas. Acho que o partido Chega teria sucesso aqui na Alemanha.