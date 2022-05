A fuga, o passo em falso, a detenção e a morte. Os últimos cinco meses da vida de João Rendeiro

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Olhando para trás, é seguro — e também é fácil — afirmar que os sinais estavam todos lá e que este desfecho era previsível. Seja porque, numa entrevista à TVI, em abril de 2021, Rendeiro se assumiu como um espírito livre; seja porque terminou uma carta publicada no jornal Tal&Qual com um profético “Liberdade ou Morte”; seja, ainda, porque, na última entrevista que deu, à CNN, menos de um mês antes da detenção, refletia sobre a forma como, “em certas culturas, o suicídio é visto com nobreza”; ou porque, já depois de ser detido na África do Sul, voltava a assegurar com todas as letras: “Eu não vou regressar a Portugal.”

Os sinais estavam todos lá. E, esta sexta-feira, quando os serviços prisionais de Westville se preparavam para transferi-lo para o Tribunal de Verulam, João Rendeiro foi encontrado sem vida na cela que ocupava naquela prisão, num cenário de suicídio, diz a advogada que o defendia.

13 de maio de 2022. Oito meses depois de aterrar na África do Sul, cinco meses depois de ser detido no quarto que tinha alugado de uma mansão de um bairro distinto de Durban, na zona sudeste do país, João Rendeiro pôs termo à própria vida.

A viagem para Londres que acaba na África do Sul

A justiça portuguesa sabia que João Rendeiro ia apanhar aquele voo, a 12 de setembro do ano passado, rumo a Londres. O antigo banqueiro já tinha sido condenado a uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documento, e a sentença transitava em julgado a 17 de setembro de 2021 — cinco dias antes de sair pela última vez de Portugal.

Saiu de Lisboa em direção ao Reino Unido, como dissera que faria, mas rapidamente voltou a mudar de localização. A 18 de setembro entrou pela primeira vez na África do Sul, mas, nesse processo, passou ainda pelo Catar. E mesmo naquele país africano esteve em constante movimento: começou por instalar-se em Joanesburgo, num hotel da cidade sul-africana. E aí cometeu o maior erro daquilo que seria o seu plano de fuga, ao apresentar o passaporte verdadeiro (foram encontrados vários no quarto em que foi detido) e acabando por alertar as autoridades portuguesas sobre onde se encontrava.

Passaram três meses entre a chegada à África do Sul e o momento da detenção, a 11 de dezembro.

Depois de Joanesburgo, “deambulou por outros locais para dificultar a detenção”, segundo o diretor nacional da Polícia Judiciária, acabando por instalar-se na cidade de Durban, no sudeste da África do Sul. Nessa altura, a detenção já estava por dias.

Durban: o último reduto da liberdade

Durban é uma cidade de profundos contrastes sociais.

O centro é pontuado por algumas ruas e bairros de uma população carenciada, sem as mais básicas condições de habitação, nalguns casos com prédios em ruínas a servir de abrigo às dezenas de sul-africanos que dormem em tendas de campismo amontoadas.