A política na sombra, os luxos e demissões. Quem é Peter Mandelson, o embaixador britânico nos EUA, demitido pelo passado ligado a Epstein?

Foi o dinheiro, aliás, que esteve no centro de uma das duas renúncias de Mandelson durante os governos trabalhistas de Tony Blair. A primeira, em 1998, quando ocupava a pasta do Comércio, esteve relacionada com um empréstimo não declarado de 373 mil libras (cerca de 430 mil euros) que lhe foi concedido pelo colega de governo Geoffrey Robinson para comprar uma casa em Londres. Ambos optaram por se demitir, com Robinson a abdicar do cargo de tesoureiro-geral que ocupava em Downing Street.

Na altura, Mandelson admitiu que devia ter tornado público o empréstimo e que dessa forma poderia ter-se “protegido da aparência de um conflito de interesses”. Saiu discretamente e foi reconduzido da mesma forma como secretário de Estado da Irlanda do Norte, até em 2001 apresentar novamente uma carta de demissão.

Desta feita, por ter sido revelado que, em 1998, tinha contactado o Ministério da Administração Interna em nome do empresário bilionário indiano Srichand Hinduja, que queria obter a cidadania britânica. Como recorda o The Guardian, Hinduja foi um doador milionário para o projeto de alto nível do Millennium Dome — o famoso edifício britânico — em North Greenwich, sudeste de Londres, cuja construção Mandelson supervisionava na época.

O seu cargo público seguinte seria na posição de comissário comercial da União Europeia, de 2004 a 2008, mas os escândalos e as relações duvidosas com figuras ricas e poderosas seguiram-no sempre.

Ghislaine Maxwell apresentou Mandelson e Epstein e os dois nunca mais se separaram

Uma das principais figuras a pertencer ao círculo dos amigos influentes e ricos de Peter Mandelson foi Jeffrey Epstein, que tratava o amigo chegado por “Petie”. A informação consta de um relatório interno do banco JP Morgan, de 2019, divulgada pelo Financial Times em 2023, dois anos antes de Mandelson ser escolhido para liderar a Embaixada do Reino Unido nos EUA.

Concluia-se no relatório que Epstein, um cliente estimado do JP Morgan, parecia manter uma relação “particularmente próxima com o Príncipe André, o Duque de Iorque, e com Peter Mandelson, um membro sénior do governo britânico”.

A investigação interna foi encomendada pelo banco para avaliar as fragilidades que enfrentava, com um dos seus principais gestores financeiros por mais de 15 anos envolvido em diversos escândalos sexuais com menores. No relatório sugere-se que, em junho de 2009, quando era secretário de Estado dos Negócios do Reino Unido, Mandelson ficou alojado na luxuosa casa de Epstein, em Manhattan, enquanto o financeiro estava na prisão por ter solicitado serviços de prostituição a uma menor.

Em 2019, Epstein foi encontrado morto numa cela da prisão enquanto aguardava julgamento por novas acusações de tráfico sexual de menores.

Nos registos do banco lia-se ainda que em duas ocasiões posteriores, em novembro de 2010 e janeiro de 2011, quando Mandelson já não estava no governo britânico, Epstein admitiu que “Petie” estava com ele em Paris, onde tinha um apartamento luxuoso.

O Financial Times diz não ser claro quando é que Mandelson e Epstein se conheceram pela primeira vez, embora uma reportagem de 2002 da New York Magazine fale de um jantar íntimo na casa de Epstein em Manhattan, ao lado de Donald Trump e outras personalidades. Os dois terão sido apresentados por Ghislaine Maxwell, filha do antigo deputado trabalhista e magnata Robert Maxwell, que está a cumprir 20 anos de prisão por ter ajudado Epstein no tráfico sexual de raparigas menores de idade.