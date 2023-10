Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

O labirinto subterrâneo que se esconde por baixo da terra em Gaza “parece uma teia de aranha” — a descrição vem de alguém que os viu recentemente. Yocheved Lifschitz, de 85 anos, mãe, avó e ativista pela paz israelita, foi uma das centenas de reféns feitos pelo Hamas no decurso do ataque de 7 de outubro. O kibutz onde vivia foi massacrado: um em cada quatro habitantes da comunidade terão sido mortos. Yocheved foi levada num grupo de cerca de 25 pessoas para Gaza, e para os túneis subterrâneos que a organização militar extremista mantém no território. Na segunda-feira, quando foi libertada, resumiu a experiência: “Vivi um inferno”.

Pouco se sabe ao certo sobre a real dimensão da rede de túneis utilizada pelo Hamas. O sistema interconectado de passagens, fortificações, armazéns e abrigos é há muito uma dor de cabeça para as Forças de Defesa de Israel (IDF) no combate à organização terrorista palestiniana. Tem evoluído em propósito ao longo dos anos: do armazenamento e contrabando de mantimentos e armas, ao treino e movimentação de militares, planeamento e execução de operações ofensivas e, agora, para manter os mais de 200 reféns nas mãos do Hamas (apenas quatro foram, até agora, libertados — uma quinta refém foi resgatada esta segunda-feira).

