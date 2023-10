“Temos fábricas de produção de armas para tudo. Temos rockets com distância de 250, 160, 80, 45 e 10 quilómetros. Temos fábricas para morteiros e munições. Temos fábricas para as espingardas de assalto Kalashnikov e para as balas.” As declarações são de Ali Baraka, um dos principais dirigentes do Hamas, numa entrevista concedida ao canal árabe da Russia Today na terça-feira, dando uma ideia de como é formado o arsenal do grupo islâmico.

Parte desse arsenal tem sido utilizado desde o passado sábado, dia em que o Hamas começou uma ofensiva contra Israel. O grupo islâmico conseguiu com sucesso invadir localidades perto da fronteira com a Faixa de Gaza, ultrapassando o muro que separa aquele território de solo israelita, provocando milhares de vítimas e centenas de desaparecidos. Para além disso, o braço armado do Hamas tem disparado rockets para grandes cidades, como Telavive ou Haifa, e continua, alguns dias depois desde o início da guerra, a bombardear Israel.

Num território com apenas 365 quilómetros quadrados, isolado entre dois vizinhos (Egipto e Israel) que o desprezam, o Hamas preparou-se “durante dois anos”, garante Ali Baraka, para uma guerra contra Telavive. “Nos últimos anos, o Hamas adotou uma abordagem racional. Fizemos [as autoridades israelitas] pensar que estávamos ocupados a governar Gaza e que tínhamos abandonado a resistência. E, debaixo da mesa, estávamos a preparar-nos para este grande ataque”, detalhou o dirigente do grupo islâmico.

