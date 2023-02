Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Logo de manhã, começaram os rumores. Quem estaria a caminho de Kiev? As ruas da capital ucraniana estavam bloqueadas em vários pontos, inclusive junto à estação de comboios — por onde chegam todas as visitas diplomáticas ao país — e a quem estava hospedado perto do Mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas foram dadas ordens claras: afastem-se das janelas e guardem as câmaras.

Com o burburinho nas redes sociais, e com as estradas fechadas também junto à embaixada dos Estados Unidos, os palpites começaram a ganhar forma. O Presidente Joe Biden era esperado na Polónia, país vizinho da Ucrânia. Poderia ter feito um desvio? É que de Varsóvia a Kiev são pouco mais de 800 quilómetros de caminho — quase nada quando a questão é de importância geoestratégica.

“Vamos manter esta intriga viva por enquanto para não nos precipitarmos. Espero que a surpresa que está a ser preparada aconteça”, disse Andriy Melnyk, chefe da diplomacia ucraniana. E deu mais um dado sobre quem seria a visita misteriosa em vésperas de aniversário de guerra: um dos “principais” parceiros ocidentais da Ucrânia. Tivesse Melnyk dito “o principal” e o segredo ficava desfeito imediatamente.

