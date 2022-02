Abusos na Igreja. Comissão já encontrou indícios de encobrimento. Maioria dos casos já prescreveu e vítimas são predominantemente rapazes

“Todos os casos são analisados um a um sob o ponto de vista da sua moldura penal, à luz do Código Penal, no sentido de verificar se estão suscetíveis de ter uma intervenção do Ministério Público ou não. É um membro da comissão, o juiz Laborinho Lúcio, que tem esse trabalho minucioso, de ver caso por caso”, explica Daniel Sampaio. “Neste momento, não enviámos ainda nenhum. Estamos em articulação com a Procuradoria-Geral da República para, assim que aparecer um caso não prescrito, ser enviado. Podemos dizer que há casos em que estamos no limite, estamos a analisar com mais pormenor, mas ainda não foi nenhum enviado.”

Questionado pelo Observador sobre quantos casos estão em questão, Daniel Sampaio reitera que “a esmagadora maioria” dos casos está prescrita, porque “são casos muito antigos“. Aqueles sobre os quais ainda subsistem dúvidas são “muito menos de uma dezena”, disse o psiquiatra, sem precisar o número. “Como eu lhe disse, alguns casos que estão em análise são casos muito recentes, de pessoas mais novas, que estão em análise. Se houver, de facto, enquadramento legal, serão imediatamente enviados para o Ministério Público. Temos justamente esse canal completamente aberto e com contacto semanal”, diz.

As dúvidas prendem-se com a dificuldade que existe em definir a data exata dos crimes — o que, quando se trata de casos mais recentes, pode significar a diferença entre estar prescrito ou não. “Às vezes, é difícil precisar exatamente a data do abuso. Noutros casos, são abusos que foram continuados ao longo de algum tempo. Isso tem de ter um crivo muito rigoroso, que estamos a fazer“, explica o psiquiatra.

Vítimas “são mais frequentemente rapazes”

Questionado sobre se as mais de duas centenas de casos já permitem à comissão caracterizar o problema dos abusos de menores na Igreja em Portugal nas últimas décadas, Daniel Sampaio adverte que “é muito cedo para fazermos essa análise“, nomeadamente no que respeita à determinação do perfil médio das vítimas, dos abusadores e até das situações de abuso. “Poderíamos incorrer num erro, porque precisamos de mais casos, de um número mais robusto de casos para poder fazer esse tipo de correlações.”

Porém, há um dado que, para já, salta à vista e que vai na linha do que tem sido registado noutros países: as vítimas são predominantemente rapazes. “A única coisa que é muito evidente é que os abusados são mais frequentemente rapazes. Isso é uma constante que já podemos afirmar. Agora, outras características, é cedo para dizer. A bom tempo, faremos essa análise. Sensivelmente daqui a dois meses, em abril, já poderemos ter dados mais robustos”, diz Daniel Sampaio.

Quanto aos períodos históricos em que ocorreram os abusos, Daniel Sampaio esclarece que a comissão recebeu “casos de toda a época que cobre o estudo“, ou seja, desde 1950 até à atualidade. “Temos casos em todas épocas. Recentemente, não. Temos casos muito antigos e casos menos antigos. Como lhe disse, praticamente todos estão prescritos. Mas vamos analisar estes casos que apareceram na última semana, não temos ainda dados muito fiáveis sobre isso.”

“O mais impressionante não é o número. O mais impressionante são as histórias de vida”

Daniel Sampaio, conceituado psiquiatra português que em 1979 fundou a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e se tornou num dos nomes maiores da saúde mental em Portugal, diz ainda ao Observador que a experiência de fazer parte da comissão independente tem sido “impressionante“, mas diz que está mais surpreendido com a dureza das histórias que ouviu do que com o número de casos relatados.

“O mais impressionante não é o número. O mais impressionante são as histórias de vida. São histórias que eu classificaria como histórias de pesadelo. São pessoas que, durante décadas, tiveram situações de ansiedade e depressão causadas por uma situação traumática na sua infância ou no início da sua adolescência”, diz o psiquiatra. “Estamos a entrevistar pessoas de 40, 50, 60, 70 anos que toda a vida tiveram este problema. Tiveram imagens que lhes aparecem constantemente, pesadelos com esta situação, tiveram muitas vezes dúvidas sobre se deviam contar a alguém e na maior parte dos casos não contaram a ninguém — nem a familiares nem a técnicos de saúde que consultaram.”

“Foi qualquer coisa que foi vivida interiormente, com enorme sofrimento. Isso, para mim, foi muito surpreendente. Eu sou um psiquiatra com muita experiência. Encontrei ao longo da minha vida muitas situações de abuso sexual que os doentes me referiram, mas não tinha esta dimensão de tanta gente com este problema ao longo de tanto tempo”, termina Daniel Sampaio. “Isso, para mim, foi qualquer coisa que me toca muito e que me surpreendeu. Este sofrimento surpreendeu-me.”

A comissão independente é coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht e dela fazem parte, além do psiquiatra Daniel Sampaio, a socióloga Ana Nunes de Almeida, o juiz e ex-ministro Álvaro Laborinho Lúcio, a assistente social Filipa Tavares e a cineasta Catarina Vasconcelos. O grupo entrou em funções em janeiro deste ano e deverá apresentar um relatório final em dezembro.