Amamentação, licença para avós, mais dias de férias e salário extra a quem faz turnos. As propostas do Chega para alterar a reforma laboral

Tal como acontece com a licença parental, a proposta determina que os trabalhadores avós não podem ser penalizados em matéria de avaliação e de progressão na carreira.

O Código do Trabalho prevê um regime de falta para assistência a neto, sendo que o trabalhador pode faltar até 30 dias consecutivos, a seguir ao nascimento de neto que consigo viva em comunhão de mesa e habitação e que seja filho de adolescente com idade inferior a 16 anos. Para usufruir da licença proposta pelo Chega, não é necessário que a criança viva com os avós.

A proposta do Governo para alterar a legislação laboral não estabelecia esta nova licença dirigida aos avós, mas admitia que a jornada contínua pudesse ser praticada por avós que vivam com os netos que tenham até 12 anos.

Chega aceita banco de horas individual. Diz eliminar poder de decisão “concentrado no empregador”

O partido liderado por André Ventura considera “elementar” a instituição de um banco de horas, por acordo, “assente numa flexibilidade partilhada e bidirecional, em que é atribuído o direito, a ambas as partes, de gerir tanto a redução como o aumento da prestação de trabalho, eliminando-se a potestatividade integral e concentrada no empregador”. É o que se lê na versão mais recente da proposta de alteração do Chega, que deu entrada no Parlamento esta semana.

O partido propõe que seja formalizado um acordo que comece por regular a modalidade em que o empregador deve compensar o trabalho prestado em acréscimo: sendo elas a “redução equivalente do tempo de trabalho”, ou o “pagamento em dinheiro”.

De resto, o Chega determina que a antecedência de comunicação para prestação ou redução do trabalho por parte do empregador, ou, por parte do trabalhador, de requerimento para trabalhar ou de dispensa, não pode ser inferior a três dias úteis. Ou seja, equipara as duas partes, sendo que no acordo de banco de horas pode ficar definida uma antecedência diferente, desde que esta respeite o mínimo dos três dias.

Por outro lado, a proposta do Chega define que no caso de não haver “acordo do empregador face à sugestão horária do trabalhador para prestação de trabalho, só há lugar à mesma se o trabalhador concordar com a contraproposta, considerando-se, caso contrário, o pedido sem efeito“. Especialistas ouvidos pelo Observador já tinham destacado que a norma proposta pelo Governo não explicitava se o empregador podia recusar o pedido de redução formulado pelo trabalhador, nem estabelecia critérios para tal recusa.

“A operacionalização da gestão do horário de trabalho ao abrigo do banco de horas deve ser reduzida a escrito”, lê-se ainda na proposta.

O Chega mantém, à semelhança da proposta de lei do Governo, que o período normal de trabalho de um funcionário pode ser aumentado até duas horas diárias e atingir 50 horas semanais, tendo o acréscimo por limite 150 horas por ano. Propõe reduzir, no entanto, o período de referência de seis meses — proposto pelo Governo — para três meses. Nesse período de tempo e “quando o saldo horário não se encontre saldado”, o empregador tem de proceder ao “pagamento das horas em crédito com uma majoração de 20%”.

O Governo propunha que o trabalhador pudesse optar entre usufruir de um período de descanso correspondente ao total das horas em saldo, ou receber o respetivo valor, com o acréscimo correspondente ao valor da primeira hora de trabalho suplementar em dia útil, que corresponde a 25% sobre o valor da retribuição horária normal.

Durante as negociações com a UGT, o Governo foi alterando o período de referência que deveria ser tido em conta. Em julho do ano passado, quando o anteprojeto Trabalho XXI viu a luz do dia, este prazo para acertar contas estava fixado nos quatro meses.

Proposta para o outsourcing prevê proibição de contratação externa para micro e pequenas empresas durante oito meses

O Chega propõe ainda uma formulação diferente para as regras aplicáveis ao outsourcing. O Governo limitou-se a revogar a atual proibição de recurso à terciarização de serviços nos 12 meses seguintes à extinção de posto de trabalho ou despedimento coletivo que tenha atingido o lugar para o qual se quer contratar de fora.

O partido de André Ventura propõe uma formulação mais moderada, propondo que não seja permitido recorrer à aquisição de serviços externos a entidade terceira nos casos de despedimento nos 12 meses seguintes apenas no caso de médias e grandes empresas. A proibição vigorará durante oito meses no caso de micro e pequenas empresas de acordo com a proposta do partido. Além disso a proibição “não é aplicável quando a aquisição de serviços externos vise a prestação de atividades de natureza altamente especializada, técnica ou científica, cujas qualificações ou certificações profissionais exigidas sejam manifestamente distintas das que caracterizavam o posto de trabalho extinto.”

Não se conhece, para já, a abertura do Governo em relação a tal proposta do Chega, o mesmo acontece em relação às alterações sugeridas para a redação do banco de horas por acordo.

Não reintegração de trabalhador despedido ilicitamente estendida a pequenas empresas, mas não às médias e grandes

O partido diz ter tido em consideração a “adequação e proporção” no regime de reintegração do trabalhador despedido ilicitamente, que tanta polémica gerou durante as negociações do pacote laboral na concertação social.

Para tal, propõe que o atual regime que se aplique às microempresas se estenda às pequenas empresas: estas também poderão passar a requerer ao tribunal que exclua a reintegração, com fundamento em factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador despedido ilicitamente gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa.

O Governo propõe que esta possibilidade se aplique às empresas de todas as dimensões. O Chega opta por uma formulação que já chegou a estar em cima da mesa em fases negociais entre o Governo, UGT e patrões. Existe uma extensão desta hipótese de não reintegração às pequenas empresas, mas não mais do que isso.

Licença de parentalidade de até 270 dias, mas com períodos geridos “conforme a escolha dos pais” e com mais dias obrigatórios para a mãe

O Chega quer “assegurar que cada um dos progenitores dispõe de uma licença exclusiva, reforçando a posição do pai” no âmbito da licença parental inicial para trabalhadores. Mas propõe que, após esta licença exclusiva, os períodos “possam ser geridos conforme as necessidades e escolha dos pais, entendendo-se o respetivo pagamento a 100% até aos 180 dias e 80% a um acréscimo de 90 dias, perfazendo a hipótese de uma licença parental de 270 dias, em que parte poderá ser gozada até a criança ter 1,5 anos de idade”.

Estipula na proposta que os 270 dias podem ser gozados em “períodos consecutivos”, dos quais 90 dias podem ser gozados interpoladamente, em simultâneo, em exclusivo ou em partilha, sem prejuízo dos direitos exclusivos de cada um e das situações especiais de suspensão ou acréscimo de licença previstas na lei.

Mexe na licença exclusiva da mãe, cujo gozo obrigatório atualmente é de 42 dias consecutivos de licença a seguir ao parto, estendendo-a a 60 dias, ponto no qual o Governo não tinha mexido.

Atualmente, a mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento de filho, a uma licença parental inicial de 120 dias pagos a 100% ou 150 dias consecutivos de subsídio pago a 80%, com a hipótese de o valor subir para 100% se o pai a gozar pelo menos 30 dias seguidos ou dois períodos de 15 dias.

Chega quer regime de falta por luto gestacional com cinco dias para mãe e pai

No anteprojeto Trabalho XXI que apresentou em julho do ano passado, o Governo propunha a revogação do artigo que prevê o atual regime da falta por luto gestacional. Maria do Rosário Palma Ramalho defendeu na altura que a licença de interrupção da gravidez é “mais favorável” e “aplica-se a todos os casos”. Insistiu, depois, na revogação na proposta que vai ser discutida e debatida no Parlamento esta quinta e sexta-feira. Mas o Chega insiste na sua manutenção.

O partido pretende que o atual regime de faltas não contabilizadas de três dias seja estendido para os cinco dias, tanto para a trabalhadora como para o pai nos casos em que não haja lugar à licença por interrupção da gravidez.