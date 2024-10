António Ricciardi morreu em 2022, mas será a primeira testemunha do julgamento do GES. O que disse o comandante em 2015

A opção do procurador José Ranito (explicada aqui) de criar um super-mega-processso para retratar a falência do Grupo Espírito Santo (GES) teve uma consequência inevitável: a investigação demorou cerca de seis anos a ficar concluída com um despacho de 4.117 páginas e o julgamento do maior escândalo financeiro da democracia portuguesa inicia-se 10 anos após a resolução do Banco Espírito Santo (BES).

As duas primeiras sessões marcadas para esta terça e quarta-feira servirão para os advogados dos 24 arguidos (17 arguidos individuais e sete arguidos coletivos) darem as primeiras explicações. Só na quinta-feira será ouvida a primeira testemunha: o comandante António Ricciardi, o líder da família Espírito Santo e chairman do BES até 2008.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que nos leva à segunda consequência da opção do Ministério Público (MP) para investigar este caso: a aplicação da lei natural da vida face à idade avançada de uma parte dos administradores do GES e do BES. José Manuel Espírito Santo (ex-administrador do BES e acusado de oito crimes de burla qualificada e um crime de infidelidade, morreu em fevereiro de 2023 com 77 anos; José Castela (ex-controller do GES e um dos principais arguidos deste caso) morreu em março de 2020; e António Ricciardi morreu em janeiro de 2022 com 102 anos. Sendo certo que Ricciardi nunca foi suspeito nem arguido no caso.

O que faz com a primeira testemunha do caso Universo Espírito Santo — António Ricciardi — não possa estar em tribunal. E como será ouvido? A pedido do MP, a juíza que lidera o coletivo que vai julgar o principal processo do caso Universo Espírito Santo (há mais seis acusações deduzidas pelo MP relativas a este caso) autorizou que fosse transmitida na íntegra a gravação do depoimento que António Ricciardi prestou em 2015 — um testemunho que destrói boa parte da teoria de defesa de Ricardo Salgado e que o Observador antecipa neste especial.

A reprodução da gravação em julgamento faz com que o depoimento passe a valer como prova testemunhal com a mesma importância dos restantes testemunhos.

Quem foi António Ricciardi, o líder do Conselho Superior dos Espírito Santo?

Estamos em 2015. A investigação do caso Universo Espírito Santo tem cerca de um ano. Ricardo Salgado foi notificado a 24 de julho para prestar declarações no Tribunal Central de Instrução Criminal a pedido do MP. O procurador José Ranito quer recolher as suas primeiras declarações como arguido e promover uma caução milionária. Mas o líder executivo do BES fica em em prisão domiciliária por decisão exclusiva do juiz Carlos Alexandre, que determinou perigo de fuga por o arguido ter a sua filha a residir na Suíça.

É neste contexto que António Ricciardi entra no dia 2 de outubro de 2015 nas instalações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, acompanhado do seu advogado, João Nabais. Na sala em que será ouvido como testemunha estão à sua espera os procuradores José Ranito e Ricardo Matos, a inspetora Cristina Maruta (Polícia Judiciária) e Luís Rainho (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) — são apenas alguns representantes da equipa de 30 pessoas lideradas por Ranito que investigarão os sete processos do caso Universo Espírito Santo.

António Luís Roquette Ricciardi não era um homem qualquer. Bisneto de Alfredo Holtreman, 1.º Visconde de Alvalade, fundador e primeiro presidente do Sporting Clube de Portugal, tinha ascendência italiana e francesa, tendo ficado conhecido como comandante Ricciardi por ter sido primeiro-tenente da Marinha com especialização em aviação ainda antes da II Guerra Mundial. Entrou para a família Espírito Santo por via do seu casamento, em 1945, com Vera Maria Cohen de Espírito Santo Silva, filha do banqueiro Ricardo Espírito Santo — o gestor que transformou o BES num dos principais bancos privados portugueses e que era próximo de António Oliveira Salazar. O casal teve sete filhos, sendo José Maria Ricciardi, ex-líder do BES Investimento, o mais conhecido.