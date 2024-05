Anúncio com mensagem anti-aborto. RTP não identificou "propaganda política ou de ideologia" na publicidade de fundador da Prozis

No ano passado, Miguel Milhão, fundador da Prozis, avisou que ia deixar de celebrar o aniversário no dia do seu nascimento, passando a festejar o “dia da fecundação”, numa referência à sua posição contra a interrupção voluntária da gravidez. Agora, pagou publicidade em vários canais televisivos com a seguinte mensagem: “Eu venho avisar, eu venho avisar que todos esses zombies vão-se iluminar, porque desde 82 a marcar posição e a celebrar o dia da fecundação”. E os primeiros segundos de publicidade foram transmitidos na RTP, no passado domingo, durante o intervalo do jogo da final da Taça de Portugal, um espaço publicitário de grande visibilidade. Questionada pelo Observador, a estação pública de televisão afirma não ver qualquer questão política ou de ideologia nesta mensagem.

Fonte da RTP explica mesmo que a publicidade em questão pretende divulgar o podcast de Miguel Milhão — que é transmitido através do Youtube –, e adianta que a mesma foi avaliada e que “de acordo com os critérios, não se identificou qualquer obstáculo legal à emissão do spot, designadamente de propaganda política ou de ideologia“. E explicou ainda que, tal como acontece com todas as publicidades, foi feita uma avaliação prévia em conformidade com a lei em matéria de publicidade “não a critérios subjetivos”. “Este caso não foi diferente”, acrescentou a mesma fonte.

Apesar de a RTP não ter identificado nenhuma questão política ou ideológica, é certo que os segundos de publicidade pagos por Miguel Milhão através de uma agência de publicidade se traduzem numa posição clara anti-aborto. Ativo nas redes sociais, o fundador da Prozis escreveu há praticamente um ano, no Linkedin, que tinha mudado a data da celebração do seu aniversário. “Agora, comemoro o dia da minha fecundação (dia 2 de junho) e não o dia em que saí da barriga da minha querida mãe. Parece-me que tem lógica, porque o início da minha existência dá-se quando ‘nasce’ a primeira célula ‘Miguel’. Quando nasce o ADN ‘Miguel’. É essa data que pretendo comemorar até ao fim da minha vida”, lê-se na publicação.