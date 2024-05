Apoio de Orbán e Meloni a Costa? “Há nesses apoios riscos de captura”

Marta Temido considera que um eventual apoio de partidos e Governos com as características do húngaro e do italiano a uma eventual candidatura de António Costa ao Conselho Europeu comporta “riscos”, nomeadamente condicionamentos nos processos de decisão que derivam desses apoios, e exige vigilância. Ainda assim, a socialista confia na independência de Costa, fé que não deposita no apelo de Ursula von Der Leyen pela extrema-direita. “Von der Leyen não está em risco de ser capturada; está disponível para ser capturada.”

Em entrevista ao Observador, a cabeça de lista do PS às europeias reconhece que teria “muitas dúvidas” em aprovar o Pacto para as Migrações e Asilo, que tantas críticas tem merecido nesta campanha e que foi aprovado também com os votos dos socialistas. Apesar de tudo, a antiga ministra reafirma as críticas a todos os que querem construir muros e aponta mesmo o dedo a Pedro Sánchez, espanhol e histórico aliado do PS. “Evidentemente que não concordamos com o muro em Marrocos. Lá por o governo ser socialista, isso não quer dizer que nós achemos que tudo o que faz é bem feito.”

Temido recuperou ainda uma crítica que tem feito à Aliança Democrática e ao Partido Popular Europeu sobre o facto de o aborto não ter sido incluída na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, sugerindo que a direita quer impor uma agenda de retrocesso. Confrontada com o exemplo de governo socialista de Malta, o Estado-membro com legislação mais restritiva sobre o aborto, a antiga ministra demarca-se e assume que o papel da UE deve passar por “obrigar os Estados-membros a adequar a legislação” em matéria de direitos humanos, como será, para Marta Temido, o aborto.

A socialista fala ainda de Israel e sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, assumindo que a posição do Estado português — que tem insistido numa solução encontrada no quadro multilateral — também tem riscos. “Se permanecermos, como até agora, agarrados à ideia de uma voz única, vamos permanecer numa inação”, alerta.

Quanto à Ucrânia, Marta Temido reitera que deve haver um “apoio irrenunciável e incondicional a Kiev”, mas coloca para lá dos limites o envio de tropas para a Ucrânia. Nesse aspeto, a socialista, que já no passado se tinha mostrado desconfortável com o discurso recente de Gouveia e Melo a esse propósito, não fecha a porta a um apoio a uma eventual candidatura presidencial do almirante. “Depende do projeto. Acreditem ou não, nunca falei de política com Gouveia Melo”, diz.

“A direita tradicional está a aderir às ideias da direita radical”

Francisco Assis, que é número dois da sua lista e é um dos dirigentes mais experientes e respeitados do PS, afirmou recentemente que é “um crime” associar a direita moderada à extrema-direita. Concorda com ele?

A qualificação, claramente que sim. Em termos daquilo que é a associação, acho que estamos também ambos de acordo. É um risco não identificarmos aquilo que são alguns dos riscos que advêm dessa associação. E nós conhecemo-los bem.

Não. No fundo, o que Francisco Assis diz é que não há essa associação.

Não, não. Quando confrontamos a direita tradicional com a direita radical, podemos ver o ponto de amarração na direita tradicional ou na direita radical. E aquilo que nós temos visto — e esse é que é o risco — é que a direita tradicional se desloca para aderir às ideias da direita radical.

Não é isso que Francisco Assis diz — diz que o PS não deve confundir os adversários e que os outros “não são todos iguais”.

E estamos completamente de acordo. Repare, ainda muito recentemente disse isso: o meu inimigo é a direita radical. Não é, por exemplo, nesta eleição concreta, Sebastião Bugalho. Estamos, portanto, de acordo.