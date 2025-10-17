Aprovada proibição de burca em espaços públicos. O que significa a nova lei aprovada no Parlamento?

Cristina Rodrigues considera que a medida pode ser “uma forma de empoderamento” das mulheres que usam estes véus, afirmando que “acabam por funcionar como uma ferramenta de opressão dos seus direitos”. “Não se está a dizer a estas mulheres que elas não podem ter a fé delas, que não podem exercer a sua religião, porque podem. O que se está a dizer é que não podem cobrir o rosto”.

O presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa reconheceu ao Observador que ficou surpreendido com o facto de a medida ter sido proposta e agora aprovada. “Eu esperava que houvesse bom senso entre os membros da Assembleia da República em como a própria necessidade de criação de uma lei para proibir um ato desta natureza é totalmente fútil“, afirmou. “Não faz sentido absolutamente nenhum, do ponto de vista da religião, que é de onde eu estou a defender a questão”.

“Nós compreendemos muito especificamente se fosse uma lei genérica que proibisse em atos específicos onde a segurança está envolvida, isto nós compreendemos que deve ser aplicada, sem dúvidas. O resto, eu acho que não deveria haver qualquer tipo de lei que proibisse ou fosse necessário proibir a utilização caso a pessoa queira utilizar esse meio e se sinta mais confortável”, defendeu Mahomed Iqbal.

Lembrou também o parecer da Ordem dos Advogados, que avisou que a iniciativa pode violar o artigo 41.º da Constituição, que garante “o direito de consciência de religião e de culto” e que “não se ressalvando o uso de indumentária por razões religiosas ou de culto (…) poderá pôr em causa aquele direito, liberdade e garantia constitucional”. Também o Conselho Superior do MP indicou que esta proposta de lei “compromete a sua conformidade e respeito pelos preceitos constitucionais e legais”.

À agência Lusa, o imã da Mesquita Central de Lisboa apontou que só “meia-dúzia de muçulmanas” em Portugal usam e burca e quem usa niqab serão “uma dúzia e pouco”. A maior parte, explicou David Munir, utiliza véus sobre os cabelos. “O uso da burca não é obrigatório no Islão, o niqab também não“, afirmou. Acrescentou que “uma muçulmana pode ter um rosto destapado” e “vestir as roupas que quiser de livre vontade”, pelo que não se coloca a questão dos direitos das mulheres nesta matéria.

“Na prática, se formos ver, quantas muçulmanas foram apanhadas com o rosto tapado a cometerem algo que pusesse a segurança em causa? Zero”, afirmou o xeque, afirmando que também não existem casos em que as muçulmanas com burca ou niqab se tenham recusado a identificar-se perante as autoridades. “Com tantos problemas graves que nós temos no nosso país, com bebés a nascerem nas ambulâncias ou hospitais a serem fechadas porque não há médicos”, em vez de “dedicarmos o nosso tempo a essas situações e a procurar soluções para isso, estamos a discutir o vestuário de uma muçulmana“, criticou.

David Munir considera que, caso a lei seja aprovada, uma família muçulmana que tenha a prática do uso da burca ou niqab passará a “usar o lenço ou não sairá de casa”. Ou então, “provavelmente, poderá ir para um outro país onde se sentirá mais à vontade”, que é o que “alguns parecem querer”, com esta lei que é uma “forma velada de atacar os imigrantes”, com “um discurso um bocado islamofóbico”, salientou.

Na mesma linha, o líder do Centro Islâmico do Bangladesh (CIB) salientou também à Lusa que “não é normal” o uso de burca e que “é uma tradição de alguns”. O imã Abu Sayed sublinhou que a comunidade irá respeitar as leis aprovadas, mas que a prática religiosa deve ser livre: “Cada religião tem as suas tradições e os muçulmanos têm as suas”. Por seu turno, Rana Taslim Uddin, um dos líderes comunitários do Bangladesh em Lisboa, disse que a reação dos muçulmanos vai depender do que ficar escrito no diploma final. “Não pode ser uma coisa contra os muçulmanos. Se é uma coisa sobre a cara e o rosto, por questões de segurança, tudo bem. Já há outros países que fazem e não levanta problemas”, referiu. “Há uma questão de segurança que faz sentido o Governo estar atento”, acrescentou.

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]

Que outros países proíbem uso de véus que cobrem o rosto?

O documento do projeto-lei nota que diversos países europeus “adotaram a proibição, parcial ou não, da obstaculização à identificação mediante a utilização de burcas, niqabs, demais trajes religiosos islâmicos e outras roupas que culminem em tal impedimento à exibição”. Atualmente, a lista conta com mais de 20 países, europeus e não só, que alegam motivos como a proteção de valores seculares, o combate ao extremismo religioso ou a segurança pública.

O movimento começou com França, que se tornou o primeiro país europeu a proibir o uso em público de véus que cubram todo o rosto. A lei, que entrou em vigor em 2011, não faz uma referência direta à burca e niqab, referindo que “ninguém tem permissão para usar uma peça de vestuário no espaço público que sirva para encobrir o rosto”. O incumprimento pode resultar numa multa ou na obrigação de frequentar educação cidadã obrigatória.

A lei gerou críticas e em 2014 chegou a envolver o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), quando uma jovem de 24 anos e origem paquistanesa, que usava tanto burca como niqab, alegou que se tratava de uma medida “desumana e degradante, contrária ao direito ao respeito à família e à vida privada, à liberdade de pensamento, consciência e religião, à liberdade de expressão e discriminatória”. Os juízes decidiram a favor do estado francês, declarando, segundo noticiou na altura o Guardian, que a preservação de uma certa ideia de “vivência conjunta” era o “objetivo legítimo” das autoridades francesas.

A Bélgica avançou com uma medida semelhante em julho do mesmo ano. O Governo disse à época que a medida tinha por base preocupações com a segurança pública, a facilidade de identificação pelas autoridades, e a integração social. A votação contou apenas com duas abstenções. Quem não cumprir a lei está sujeito a uma multa ou pena de prisão de até sete dias. À semelhança do que aconteceu em França, a lei foi contestada. Duas mulheres, a favor do uso do niqab, recorreram também ao TEDH. Em 2017, numa decisão parecida à tomada anos antes sobre o caso francês, o tribunal europeu afirmou que a proibição procurava assegurar o conceito de “viver em conjunto” e a “proteção dos direitos e liberdades dos outros”.

Na Áustria é proibido no espaço público ocultar o rosto “com roupa ou outros objetos, de maneira que não seja reconhecível”. O diploma, que ficou conhecido como a “Lei Anti-Véu”, foi adotado em 2017 e determina que os rostos devem estar visíveis do queixo até o fim da testa. Foi promovida pelo Governo, de coligação entre sociais-democratas e conservadores, no âmbito de uma reforma das políticas de integração. O Governo também destacou a importância do secularismo e o compromisso com a proteção da igualdade de género e da integração social.

Na Bulgária a lei entrou em vigor em 2016, sendo alvo de duras críticas da Amnistia Internacional. O partido no Governo alegou que a proibição nada tinha a ver com as vestes religiosas que o objetivo era apenas reforçar a segurança nacional e permitir uma melhor vigilância. “A lei não é dirigida contra comunidades religiosas e não é repressiva. Criamos uma lei muito boa para a segurança das nossas crianças”, sublinhou na altura o deputado Krasimir Velchev, do GERB. Já Krasimir Karakachanov, um dos líderes do partido nacionalista de onde partiu a iniciativa, afirmou que a “burca é mais um uniforme do que um símbolo religioso”. Quem desafiar a lei terá de pagar uma multa e é alvo da suspensão dos benefícios sociais.

No mesmo ano, a Dinamarca aprovou uma lei que determina que “qualquer pessoa que usar uma veste que esconda o rosto em público será punida com uma multa”. A medida contou com 75 votos a favor e 30 contra. “Em termos de valor, vejo uma discussão sobre que tipo de sociedade deveríamos ter com as raízes e a cultura que temos, que não cubramos o rosto e os olhos, que possamos ver-nos uns aos outros e também que possamos ver as expressões faciais uns dos outros, é um valor na Dinamarca”, sublinhou o Ministro da Justiça, Søren Pape Poulsen.

A Suíça fê-lo mais recentemente, em 2021, através de um referendo vinculativo. Já a Itália poderá seguir-se, já que o Governo anunciou este ano que irá apresentar uma legislação para proibir a burca e o niqab nos espaços públicos do país. “A liberdade religiosa é sagrada, mas deve ser exercida abertamente, em total respeito à nossa constituição e aos princípios do Estado italiano”, disse o deputado Andrea Delmastro, um dos promotores do projeto-lei.

E em que países muçulmanos é proibido usar véus que tapem a cara?

Há países de maioria muçulmana que também têm implementado algumas medidas restritivas. Em 2019, a Tunísia proibiu o uso do niqab em instituições públicas, alegando motivos de segurança. A decisão surgiu depois de um duplo atentado suicida na capital, Tunis, que provocou dois mortos e sete feridos.

Já em 2023, o governo egípcio proibiu as estudantes de usar o niqab nas escolas. Segundo a Al-Jazeera, o hijab é muito usado no Egito, ao passo que o niqab é mais usado por pessoas mais conservadoras.

No Cazaquistão, também foi banido o uso de vestuário que cubra a cara em zonas públicas. A partir de julho de 2025, “é proibido usar em locais públicos itens de vestuário que impeçam o reconhecimento facial”, relata a Euronews, no que se tratou de uma alteração à lei de prevenção de crimes. Os hijabs são permitidos.