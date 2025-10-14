O encontro com amigos, a mensagem da mãe e a investigação da PJ. O que aconteceu antes da morte de um adolescente no Barreiro

“Estivemos com ele ontem [segunda-feira] à noite, no Parque dos Pardalitos” a escassos metros dali. Era naquele espaço escondido entre prédios, perto da casa da vítima mortal, que os amigos se reuniam muitas vezes para ficar à conversa ou para jogar à bola.

“Nunca soubemos de stresses com ele, nunca teve problema nenhum connosco, nem nunca nos disse nada sobre isso. Mas não sabemos se tinha problemas com outros…” Conheciam-no mais “de jogar à bola na rua” do que dos recreios e das aulas, mas relatam que tinha saído recentemente da escola secundária do Lavradio para seguir um curso profissional de educação física numa escola na Moita.

Antes de os amigos deixarem o parque, L., que vestia roupa preta da Nike e levava um saco cheio, abandonou-os ligeiramente mais cedo, pelas 20h, com “pressa” e sem explicar para onde ia ou o que ia fazer. Certo é que não foi para a casa onde vivia com a mãe e a irmã mais nova.

O primeiro alerta de que algo poderia não estar bem chegou pouco depois, quando um dos amigos recebeu uma mensagem da mãe de L. “Mandou-me uma mensagem a perguntar se sabia dele, onde é que ele estava e se estava connosco”, conta ao Observador. A morte de L. aconteceu pouco depois, mas os amigos só souberam na manhã seguinte quando iam para as aulas ou quando, já na escola, se começou a comentar o caso, ainda sem ser conhecida a identidade da vítima.

As notícias circularam rápido pelas várias escolas do concelho e os amigos chegaram à conclusão que menos desejavam: não tinham tido mais notícias do amigo e sabiam que a vítima era um jovem. O corpo encontrado podia ser o de L.