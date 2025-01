Basílio Horta. "Altura de PS avançar com candidato em Sintra é agora”

Basílio Horta está de saída, só não sabe quem vai concorrer pelo PS no seu lugar. Ultimamente não tem falado com o líder socialista sobre o assunto e não faz disso uma obrigação, mas considera natural ser ouvido, assumindo que “seria hipócrita” dizer que não tem nada a ver com o assunto. Nesta entrevista ao Observador desfia a sua obra, sobretudo ao nível das finanças do município, para manter a pressão alta sobre quem for o futuro candidato do PS. “Não há nenhum motivo para o PS perder Sintra, nenhum. A não ser que se cometam erros que são verdadeiramente extraordinários.”

Fala ainda sobre a inexistência de um candidato do partido, lembrando que há 12 anos já ele estava na estrada há largos meses como candidato do PS. Diz que “não ter um candidato não é um desastre”, mas também diz que “o tempo urge”. Evita entrar em preferências, mas é ele que diz que “se o candidato for da câmara, o tempo não é preocupação. Se for de fora, o tempo conta” e, nesse caso, considera que tem de ficar definido já este mês. Sabe que António Mendonça Mendes está interessado, até porque, revela, já conversaram sobre o assunto.

Também fala sobre as próximas eleições presidenciais, sem hostilizar Henrique Gouveia e Melo (“um militar não tem direitos limitados”), e exclui-se completamente dessa equação: “Deus me livre!” A política fica por aqui, garante nesta entrevista ao telefone e a partir da Câmara de Sintra.