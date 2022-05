Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

[Em atualização]

O discurso do príncipe Carlos na cerimónia de abertura do Parlamento britânico foi muito curto e não houve qualquer referência à ausência da rainha. Mas está a ser considerado pela imprensa do Reino Unidos como um “momento histórico” de “definição” e de “primeiras vezes”, como escreve a especialista em assuntos da realeza da Sky News, Rhiannon Mills.

Ao contrário de Isabel II, que costuma dizer “o meu Governo”, o príncipe Carlos referiu-se ao “Governo de Sua Majestade” e frisou que a monarca aguarda com expectativa a celebrações do Jubileu de Platina.

Pela primeira vez, o príncipe Carlos e o príncipe William, o seu filho mais velho e segundo na linha de sucessão, abriram juntos a nova sessão do Parlamento em nome da rainha, enquanto conselheiros de estado. Coube ao príncipe herdeiro a responsabilidade de ler o Discurso da Rainha: o momento foi inédito pois nunca antes um membro da família real o tinha feito.

É a apenas a terceira vez em 70 anos de reinado que a monarca não esteve presente nesta cerimónia. Nas duas outras ocasiões, em 1959 e 1963, Isabel II não marcou presença nem discursou por estar grávida.

A Coroa do Estado Imperial (Imperial State Crown) esteve presente na cerimónia, como é tradição, mesmo sem a presença da rainha. A duquesa da Cornualha, Camilla, estava à esquerda do príncipe Carlos, que não se sentou no trono da mãe, enquanto o príncipe William se sentou à direita do herdeiro.

Watch live: The Queen’s Speech. The government set’s out new legislative plan, read by Prince Charles. Follow live: https://t.co/SUEx6OXEes https://t.co/e4zFSZfxOc — Sky News (@SkyNews) May 10, 2022

Depois de alguma especulação, o Palácio de Buckingham anunciou esta segunda-feira que Isabel II não estaria presente na cerimónia de abertura do Parlamento britânico.

Em comunicado, o Palácio de Buckingham afirmou: “A rainha continua a experienciar episódios de problemas de mobilidade e, em consulta com os seus médicos, decidiu relutantemente que não iria marcar presença na Abertura de Estado do Parlamento amanhã [terça-feira].”