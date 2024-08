Cinco auditorias expõem falhas na gestão da escala de férias dos médicos em 2022. O que está a falhar agora nas urgências?

No verão de 2022, nove inspetores da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) deslocaram-se a cinco hospitais para responder a uma questão que se levantava perante as dificuldades em várias unidades de saúde: “Os constrangimentos verificados no serviço de urgência externa na área da ginecologia/obstetrícia no período entre 10 e 19 de junho de 2022 resultaram de alguma deficiência no planeamento das férias dos médicos ou do incumprimento das regras aplicáveis?”.

A conclusão a que a IGAS chegou foi clara: os problemas “resultaram da existência de falhas no processo de planeamento, marcação, gozo do período de férias dos médicos que asseguram as escalas (…). Mas, o problema continua, ainda assim, a estar sobretudo na escassez de médicos para garantir a constituição das equipas, na indisponibilidade de alguns médicos para a realização do trabalho suplementar e no facto de, na maioria das entidades hospitalares inspecionadas, mais de um terço dos médicos desta especialidade terem idade igual ou superior a 50 anos”, o que lhes permite não fazer trabalho noturno. Mas, além disto, os constrangimentos estiveram também associados “à indisponibilidade, de alguns dos médicos prestadores de serviço, para integrar as escalas do serviço de urgência externa”.

O Observador teve acesso aos relatórios pormenorizados das cinco inspeções, que pintam um retrato preocupante do modo como a escassez de médicos, associada a falhas no planeamento de escalas e férias, conduziu ao caos naquela semana de junho de 2022, em que múltiplas urgências de obstetrícia estiveram encerradas, causando forte alarme social no país. No Hospital de Braga, por exemplo, cerca de um terço dos médicos da especialidade estavam de férias naqueles dias críticos — e pelo menos oito profissionais foram escalados para turnos nos seus dias de férias. No Algarve, a situação foi ainda mais grave: em alguns dias da semana mais crítica, estavam de férias quase 50% dos pediatras, o que impediu o normal funcionamento do bloco de partos. Em Almada, o Hospital Garcia de Orta foi acusado pela IGAS de “total passividade” por não ter resolvido o problema que surgiu em junho de 2022, quando um elevado número de especialistas estavam de férias em simultâneo, gozando férias que constavam de um mapa que ainda nem sequer tinha sido formalmente aprovado. Já no Barreiro, o problema não foi de gestão, mas de uma já antiga falta de médicos, agravada pelo envelhecimento da equipa (a partir dos 50 anos, os médicos podem escusar-se a certos serviços de urgências). No Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, o problema foi outro: vários dos médicos contratados em regime de prestação de serviços, para suprir as lacunas dos quadros, simplesmente não cumpriram as horas contratualizadas.

Os problemas não foram sempre iguais: a falta de médicos é transversal, mas as irregularidades na elaboração das escalas, a falta de comparência dos médicos contratados em regime de prestação de serviços e as confusões na marcação das férias ajudaram a criar uma situação de caos que foi aprofundada pelo facto de, naqueles dias, ter havido dois feriados junto ao fim de semana.

A inspeção da IGAS foi levada a cabo numa semana crítica que obrigou a então ministra da Saúde, Marta Temido, a reunir-se de emergência com a Autoridade Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo em virtude dos constrangimentos registados e do encerramento de vários serviços de urgência. Dias antes, uma grávida tinha perdido o bebé por não lhe ter sido prestada assistência adequada no Hospital das Caldas, que, apesar de não ter sido analisado nestas inspeções, foi alvo de uma outra inspeção na sequência desse episódio.

Julho e agosto de 2024. Os meses tradicionais de férias dos portugueses voltaram a ser também os preferidos de muitos médicos para gozarem o verão. Dois anos depois, com menos especialistas disponíveis, os hospitais têm de gerir os recursos de forma a não colocarem em causa o funcionamento dos serviços. Uma tarefa complexa, que algumas unidades de saúde continuam a não concretizar da forma mais eficaz — critica a associação que representa os administradores hospitalares — ao concentrarem as férias dos médicos em poucas semanas. No entanto, gestores, Ordem dos Médicos e diretores de serviço não têm dúvidas: o principal problema que dificulta o funcionamento das urgências hospitalares nestes meses de verão continua a ser a falta de profissionais, um fator que, aliado ao período de verão, fragiliza ainda mais o SNS.

Mas terá ou não o planeamento das férias um impacto no caos que se verifica nas urgências? Em algumas unidades continua a ter.

Que problemas foram identificados há dois anos?

Alguns dados gerais ajudam a perceber o problema. Nas cinco unidades hospitalares inspecionadas houve uma necessidade elevada de recorrer à contratação de médicos em regime de prestação de serviços, uma vez que não conseguiram elaborar as escalas com o número mínimo de médicos necessários. Em duas das unidades, estas contratações corresponderam a 58% do total de médicos no serviço de obstetrícia, detalha a IGAS.

Além disto, em três das cinco unidades hospitalares, a percentagem de especialistas em ginecologia/obstetrícia com idade igual ou acima de 50 anos (e, por isso, com a prerrogativa de requerer a dispensa de prestar trabalho no serviço de urgência durante a noite) situava-se entre 26% e 48% dos médicos deste serviço.

O Observador analisou os cinco relatórios produzidos pela IGAS na sequência das inspeções realizadas nos hospitais do Algarve (Polo de Portimão), Barreiro-Montijo, São Francisco Xavier (Lisboa), Garcia de Orta (Almada) e Braga — num total de mais de 250 páginas — para concluir que há um problema transversal a todos eles: faltam médicos. Em todos os hospitais analisados registaram-se também, com maior ou menor grau de influência no caos provocado no verão de 2022, problemas e irregularidades na marcação das férias dos profissionais e na elaboração das escalas de serviço das urgências.

Outros fatores, como o descontentamento dos médicos, as dificuldades provocadas pela localização geográfica ou o contexto daquela semana de 10 a 19 de junho de 2022 — com dois feriados nacionais muito próximos a promover o fim-de-semana prolongado —, também foram apontados como tendo contribuído para o caldo de problemas que levou à situação de caos vivida em vários hospitais nacionais, com encerramentos sucessivos de serviços de urgência externa de Ginecologia e Obstetrícia.

Esta multiplicação de problemas ficou especialmente evidente no Hospital de Braga, uma ex-PPP, que se viu forçado a encerrar o serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia nos dias 12, 17 e 19 de junho — e a tê-lo a funcionar com fortes constrangimentos durante toda aquela semana.