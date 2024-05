Complemento solidário para idosos, o apoio contra a pobreza que dá um "dinheirinho extra" à D. Nadine, mas ainda não atingiu o objetivo

Marisa Galante dá outro exemplo para ilustrar a vulnerabilidade da população-alvo. “Recebi um telefonema de uma pessoa que precisava de ajuda para preencher o formulário do CSI. Quando cheguei a casa, a senhora tinha uma carta da Segurança Social a dizer que o pedido tinha sido aceite. Só que esta senhora está a entrar num quadro demencial, não se lembra quem fez o pedido”. A associação, que trabalha com idosos em situação de solidão, deteta as situações em que os utentes que acompanha podem ser elegíveis para requerer o apoio e ajuda no processo.

Regras são diferentes para casais ↓ Mostrar ↑ Esconder O apoio é pago todos os meses aos idosos com baixos recursos e que tenham pelo menos a idade normal de acesso à reforma (atualmente nos 66 anos e quatro meses). Podem aceder se receberem até 550 euros por mês (6.608 euros ao ano). Trata-se, portanto, de um complemento à pensão de velhice, de sobrevivência ou de invalidez, mas também pode receber quem não tem acesso à pensão social por não preencher a condição de recursos. O pagamento é suspenso se os recursos do beneficiário ultrapassarem esse limite. Mensalmente, o beneficiário recebe a diferença entre o valor da sua pensão e o valor de referência que em 2024 são os tais 550 euros mensais. No máximo, é esse o valor que recebe por mês. No caso de um casal recebem, no máximo, este ano, 963,67 euros por mês. Ou seja, a subida do valor de referência para os 600 euros não significa necessariamente que cada idoso beneficiário receberá entre pensão e complemento 600 euros, porque no caso de casais beneficiários as regras são diferentes. O guia da Segurança Social refere que, à luz das regras atuais, um casal recebe, no máximo, 963,67 euros por mês, a 12 meses. Questionado sobre se iria fazer alterações neste limite, o Governo não foi muito claro: “As alterações que o Governo pretendia fazer em matéria de CSI já estão aprovadas e entram em vigor no dia 1 de junho”.

CSI perdeu quase 70 mil beneficiários em 10 anos. Vai manter-se relevante?

Os primeiros dois anos de CSI foram de baixa adesão, muito aquém do que se previa nos estudos sobre pobreza nos idosos em termos de população elegível. Na sua génese, tinha um desenho diferente do de hoje, sendo apenas dirigido aos idosos com mais de 80 anos. A idade foi sendo reduzida nos anos seguintes (atualmente, é para quem tem, pelo menos, a idade da reforma, que está nos 66 anos e quatro meses, a não ser que seja pensionista por invalidez).

Em 2008, o universo de beneficiários mais do que triplicou e o ritmo de crescimento manteve-se nos anos seguintes. Mas a partir de 2012 voltou a descer paulatinamente. Em 2013, o valor de referência diminuiu o que levou a que alguns beneficiários deixassem de ter direito. Essa redução foi justificada pelo governo de então, de Pedro Passos Coelho, com o facto de a “esmagadora maioria dos beneficiários” ter visto a sua pensão ser aumentada, em média, 4%.

Uma campanha de comunicação — que incluiu a criação de uma linha telefónica, o envio de cartas e folhetos informativos ou anúncios na televisão — foi para o terreno em 2016 (altura em que o universo tinha caído 30% face a 2011). Mas os números mantiveram-se bem abaixo do que chegaram a estar durante o período da troika. Em 2023, receberam o complemento 169 mil pessoas (no pico, chegaram a ser 248 mil).

Segundo o primeiro-ministro, Luís Montenegro, quando anunciou o reforço do complemento, há 140 mil pessoas a recebê-lo atualmente. Um valor considerado baixo, diz Miguel Coelho, economista e especialista em Segurança Social, tendo em conta que 17% da população com 65 ou mais anos está em risco de pobreza. O entendimento entre quem estuda o complemento é que não tem sido capaz de chegar a toda a população que dele precisa.

Nos últimos meses, segundo os dados da Segurança Social, o universo de beneficiários tem estado a subir, depois de uma queda abrupta de maio para junho do ano passado quando mais de 20 mil beneficiários perderam direito à prestação na sequência de uma reavaliação dos rendimentos dos beneficiários feita pelo Instituto da Segurança Social (ISS), na sua maioria por terem rendimentos de capital, prediais ou património imobiliário.

Desde então, o valor tem subido todos os meses, uma evolução a que poderá não ter sido alheia a mediatização do apoio perante os anúncios das propostas para o Orçamento do Estado deste ano, ou durante a pré-campanha e a própria campanha eleitoral.

O valor do subsídio tem estado a subir, fruto das atualizações a que é sujeito. Em 2024, o valor de referência subiu 62 euros para o limiar da pobreza, fixando-se nos 550 euros. A lei prevê que o complemento seja atualizado tendo em conta a evolução dos preços, o crescimento da economia e a distribuição da riqueza. Como se trata de uma prestação diferencial, o valor depende de beneficiário para beneficiário — corresponde à diferença entre a pensão do requerente e o tecto dos 550 euros mensais (600 euros a partir de junho).

A maioria dos agregados familiares é constituída por um requerente isolado (62,3%) e são, sobretudo, mulheres (69,2%) porque têm tendencialmente pensões mais baixas por terem descontado menos anos (ou mesmo não terem descontado durante a vida ativa). É na faixa etária dos 75 aos 79 anos que há mais beneficiários (quase 35 mil, 20% do total). A maioria (51%) dos beneficiários recebe de CSI entre 101 e 200 euros (em março, os dados mais recentes), a 18,5% são atribuídos entre 201 e 300 euros, a 17% até 100 euros e 12,7% recebe mais de 300 euros.

Jorge Bravo, especialista em Segurança Social que já colaborou com o PSD em programas eleitorais, acredita que o “fraco conhecimento” sobre a prestação ajuda a explicar o reduzido universo de beneficiários face há 10 anos, que podem não saber sequer que o apoio existe ou que a ele podem ter direito. Bravo sublinha que há ainda níveis elevados de pobreza na terceira idade — “ninguém se pode dar como bastante satisfeito com os números atuais” —, lembrando que o CSI “não opera por si só, opera em conjunto com as pensões mínimas, com as pensões do regime geral, com a atualização das pensões, com medidas para a habitação”.

Miguel Coelho concorda que o CSI “não tem tido impacto suficiente na redução da pobreza em Portugal”, a olhar para os 17% de idosos em situação de pobreza. E também avisa que, sendo o aumento do valor de referência positivo, sem meios no terreno os benefícios serão limitados.

O especialista também não acredita que o CSI vá perder força, porque “vai ajustar-se também à evolução do custo de vida, senão perde o sentido”. “Apesar de poder ter gente com carreiras contributivas mais longas, dada a taxa de substituição, uma pessoa que trabalha toda a vida e recebe o salário mínimo provavelmente vai receber 70% do salário como reforma”, antecipa.

O CSI funciona como um complemento a pessoas que, por diversos motivos, têm pensões consideradas muito baixas. Não é contributivo, o que significa que não interessa se um beneficiário fez ou não contribuições sociais para que ele próprio possa receber, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o subsídio de desemprego; ou com a pensão de velhice do regime geral, que depende dos descontos que tiver feito ao longo da vida.

De acordo com o guia da Segurança Social, o CSI pode ser acumulado com a chamada pensão social, que é atribuída a quem não descontou antes de ser pensionista, uma situação que era particularmente frequente antigamente e ainda mais no caso das mulheres (muitas eram domésticas). Atualmente, a pensão social é de 245,79 euros, a que acresce um complemento extraordinário de solidariedade (CES) que varia consoante a idade (de 21,39 ou 42,78 euros). De acordo com a Conta da Segurança Social mais recente, de 2022, nesse ano havia 38 mil pensionistas do regime não contributivo e equiparados.

O CSI também é compatível com a chamada pensão mínima, que tem uma vertente contributiva e outra não contributiva. Em 2024, a pensão mínima no regime geral é de 319 euros, mas pode aumentar consoante os anos de contribuições (há quatro escalões). Estas pensões são pagas a quem, embora tenha feito descontos, tenha, ainda assim, uma pensão mesmo muito baixa.

Nesses casos, ao valor da pensão contributiva é adicionado outro montante, não contributivo, para garantir que a pessoa recebe um mínimo definido por lei. Segundo o relatório “Segurança Social em Números” mais recente (de junho de 2023), em 2022, quase 870 mil pessoas recebiam a pensão mínima.

Tendo isto em conta, é expectável que, à medida que os novos pensionistas já têm carreiras contributivas mais consolidadas (mais longas e com maior estabilidade contributiva), o complemento solidário para idosos perca força? Para os especialistas ouvidos pelo Observador a resposta é não e o CSI deverá manter-se relevante.

Para Jorge Bravo, o valor médio das pensões ainda é demasiado baixo para que se possa pensar em prescindir do CSI num futuro próximo, mesmo apesar de terem carreiras contributivas longas. “Temos um número muito significativo de portugueses — mais portuguesas — que chegam hoje à idade da reforma com carreiras longas mas cuja pensão estatutária (a que resulta dos descontos tendo em conta as regras em vigor) não chega sequer ao valor mínimo da pensão contributiva”, afirma.

Segundo a conta geral da Segurança Social de 2022, a maioria das pensões de invalidez ou de velhice (1,3 milhões) equivale a menos de 443 euros. E se é certo que o peso dos pensionistas de velhice que receberiam um valor de pensão inferior à mínima está a descer (36,9% em 2022), também é verdade que tem aumentado o número de pessoas a receber complementos atribuídos à pensão (740 mil), de acordo com o mesmo documento. Recorde-se que as pensões mínimas são atualizadas aquando da atualização das pensões por via da aplicação da lei.

Aumentar o CSI desincentiva a declaração de rendimentos?

O problema é maior do que o CSI, avalia Jorge Bravo, que defende reformas que aumentem a “contributividade” e aumentem o “vínculo entre o esforço contributivo e a pensão”. “A fórmula [de cálculo da pensão] é igual para todos, mas não trata os euros descontados pelos trabalhadores todos da mesma forma, o que gera inequidades, desigualdades, que motivam que muitos trabalhadores — sobretudo os que têm rendimentos médios ou médio baixos — sintam pouca apetência em declarar todo o rendimento à Segurança Social”, argumenta. Esses trabalhadores “acabam por artificialmente — porque até tiveram salários mais elevados ao longo da vida — gerar pensões mais baixas”.

Além de que o próprio desenho das regras “não discrimina positivamente quem mais contribui”. Embora veja como positivo o aumento do valor de referência por abranger mais idosos que, sendo pobres, não tinham o CSI, também alerta que aumentar o valor indefinidamente pode funcionar como um desincentivo à declaração dos rendimentos. “Se perceber que, se não declarar nada, vai ter uma pensão de 820 euros, qual a tentação que existe para que quem tem margem para declarar apenas uma parte do rendimento o faça?”, questiona.

Para os desincentivos aos descontos, acredita que contribui a alteração na fórmula de cálculo do valor da pensão a receber, que antes incluía os melhores 10 anos dos últimos 15 e hoje tem em conta toda a carreira, o que poderá levar a pensões mais baixas (uma vez que os últimos anos antes da reforma tendem a ser aqueles em que o salário é mais elevado).

O aumento do valor de referência para os 820 euros é uma medida “bem intencionada”, mas é preciso “cuidado” no seu desenho, defende Jorge Bravo, que salienta a falta de estudos sobre a eficácia do CSI pelos governos, desde a sua criação, há quase 20 anos.

O Observador perguntou ao Ministério da Segurança Social se as alterações propostas têm por base algum estudo sobre o CSI. Fonte oficial respondeu que as mexidas se basearam “em estudos feitos pelo ISS” e explica que em junho do ano passado houve uma “reavaliação dos rendimentos que teve em consideração os rendimentos obtidos pelo cidadão desde a atribuição do CSI ou desde a sua última reavaliação”, o que levou a que cerca de 20 mil beneficiários deixassem de receber o apoio. Mas “mais de 86 mil viram aumentado o valor da sua prestação”. As cessações ocorreram pela melhoria das condições socioeconómicas dos beneficiários (que deixaram, assim, de ser elegíveis) e pelo rendimentos dos filhos (que deixará de contar). O Ministério diz que essa reavaliação voltará a ser feita este ano “nos termos da lei”.

Ao contrário da pensão mínima, que depende do número de anos de descontos, o CSI tem uma condição de recursos que Jorge Bravo defende que continue a existir para distinguir entre os pensionistas que precisam mesmo do complemento e outros que, tendo pensões baixas, possam não precisar deles (porque têm dinheiro no banco ou património de que usufruem, por exemplo). É por isso que prefere que se aumente o valor de referência do CSI em vez de todas as pensões.

Miguel Coelho concorda que o esforço orçamental seja mais focado no CSI e não na totalidade das pensões, como o Chega propôs durante a campanha eleitoral, o que iria “criar um incentivo a que as pessoas não contribuíssem”.

Perante as dificuldades reportadas no acesso, a automatização da prestação não poderia ser um caminho? Idealmente, sim, diz Jorge Bravo, mas há problemas operacionais difíceis de ultrapassar. Por exemplo, para que a Segurança Social saiba quanto dinheiro um beneficiário tem no banco é preciso que este dê autorização. Mas admite que todo o procedimento possa ser simplificado para uma população particularmente vulnerável.

Outra questão que se coloca é sobre a miríade de apoios e complementos. O relatório preliminar da comissão destacada pelo anterior governo para estudar a diversificação do financiamento do sistema de pensões chama atenção para isso.

“O complemento social (CS) não é a única prestação que visa evitar situações de pobreza entre os pensionistas. Existem ainda o Complemento Solidário para Idosos (CSI), a Pensão Social (PS) do regime na o contributivo e as pensões de outros regimes equiparados (rurais, etc.). A interação entre estas diferentes prestações é muito complexa, pois as condições de acesso diferem entre si”, avisam, havendo umas que exigem condição de recursos e outras que não.

“A sobreposição de prestações que visam largamente a mesma população, mas com base em critérios distintos, pode estar a dar origem a dificuldades de acesso aos apoios por parte dos seus beneficiários potenciais, ou a atribuição ineficaz de prestações, no sentido em que desvirtua o objetivo que a medida pretende atingir”, alertam.

Unificar prestações já foi uma ideia defendida por especialistas em Segurança Social. É o caso de Miguel Coelho, que admite benefícios. Uma ideia lançada pelo economista é que a pensão mínima, que tem uma parte contributiva e outra não contributiva, fosse formulada para que a parte não contributiva correspondesse ao CSI.

Grupo das pensões sugere “mecanismo” que ponha CSI a valorizar a carreira contributiva

O governo de António Costa aguardava as conclusões do grupo de trabalho nomeado para estudar a diversificação das fontes de financiamento das pensões quando o Executivo caiu. O relatório preliminar já foi entretanto entregue ao novo Governo e, nele, o grupo de especialistas deixa uma série de recomendações relacionadas não só com o CSI, mas com todos os apoios e complementos. Como uma avaliação do “impacto financeiro e social” de uma “redução faseada dos complementos sociais” (as pensões mínimas) para novos pensionistas, com um período de transição de cinco anos, que seriam substituídas pela incorporação no CSI de um “mecanismo de valorização da carreira contributiva“. Esta avaliação seria “condicional ao reforço de meio e recursos para uma maior eficácia e automatização do CSI”.