Contribuintes salvaram Novo Banco? "Os contribuintes somos nós, os bancos", afirma presidente do Millennium BCP

Contribuições para Fundo de Resolução são “um fardo” e não afeta todos por igual. Miguel Maya pede “coragem política”

Os bancos do sistema foram chamados a contribuir para o Fundo de Resolução, o que até foi comparado a pagar a fatura de um jantar no qual não tinha comido. Cria desconforto ao BCP continuar a contribuir para o Fundo de Resolução, que ainda está a pagar a recapitalização do banco, que agora, mais do que nunca, é um concorrente pleno?

Esse é um tema muito sério e ainda bem que o traz, porque, de facto, não é uma questão de desconforto. É mais do que desconforto. É um fardo que nós suportamos e que é, em primeiro lugar, profundamente injusto e que tem implicações. Nós, hoje, o nosso mercado é o europeu. Quando se fala no mercado único bancário, a União Bancária, nós estamos a trabalhar relativamente a estes operadores. Cada vez há mais bancos estrangeiros. Em várias operações de crédito, empresariais, crédito ao consumo, há uma multiplicidade de operadores – agora, estes novos operadores, os Revoluts, etc, que trabalham com clientes portugueses. O que o BCP gostaria de ter era um level playing field [um campo de jogo equilibrado]. E, portanto, se nós partimos com este fardo, como lhe chamei, que há uns que suportam e outros que não suportam, isto é uma distorção da concorrência. É claríssimo, há uma distorção da concorrência. O BCP, através de dois mecanismos – a forma de alimentar o Fundo de capitalização contingente do Novo Banco –, já fez contribuições superiores a 600 milhões de euros. E, anualmente, entre o imposto especial sobre a banca e o Fundo de Resolução nacional, números redondos, pesam 40 milhões de euros. É um peso que tem muito significado. As decisões são tomadas num contexto e, nesse momento, são as decisões possíveis, não são as ótimas decisões. Mas nós, gestores, e a sociedade como um todo, temos a obrigação de que, quando se reconhece que se comete um erro – que pode acontecer – ou quando não se cometeu um erro mas as circunstâncias se alteraram, alterar o modelo. Ou seja, quando nós concluímos que, porque foi mal tomada a decisão no início – que não é o caso, não é o que estou a dizer – mas que as circunstâncias se alteraram e constatamos que isto é um fardo apenas para alguns dos operadores, se nós queremos ter uma concorrência justa devia ser obrigação de todos os que têm responsabilidade sobre o sistema financeiro português – a começar pelo Parlamento e pelas autoridades de supervisão – assegurar que há uma concorrência equilibrada e justa.

Com todos a contribuírem?

Claramente.

Aí já achariam que o fardo seria comportável?

Não é uma questão de ser comportável, mas aí passava a ser, pelo menos, justo. Ou seja, não era justo estarmos a pagar a tal fatura que você referiu, mas pelo menos era justa a forma como ela era distribuída por todos aqueles que estão sentados à mesa, ou seja, por todos aqueles que estão a servir os clientes.

Isso é uma preocupação maior hoje do que era há um mês, antes do acordo para a venda do Novo Banco?

Não, não é mais. Nunca deixou de ser.

Mas agora é mais porque o Novo Banco já vai ser totalmente autónomo?

Não, porque isto não tem a ver com o Novo Banco. A minha preocupação não é com o Novo Banco. Essa preocupação está arrumada, é com todos os concorrentes. Quando eu estou a conceder um crédito, há uma parte do que estamos a fazer, que obviamente tem um lastro anual de cerca de 40 milhões de euros, e há outros operadores que podem chegar aqui e não têm esse peso às costas e, portanto, criam condições para poderem ter outra competitividade. Eu, para ter a mesma competitividade, tenho de cortar noutras coisas. É exatamente isso do que eu me queixo. E, sobretudo, o que me parece é que não é nem complexo, nem difícil, é uma questão de ter coragem política de tomar essa decisão, de assegurar que todos os que comercializam produtos financeiros a clientes que são contribuintes portugueses, que estão sediados em Portugal, que também suportam [este fardo]…

Isso é a verdadeira preocupação do BCP, não o facto de ainda estar a fazer contribuições que servem para pagar uma dívida relativamente ao Novo Banco.

A história é o que é. Temos de carregar o passado – agora, podemos é mudar o futuro. O passado não podemos mudar. O futuro podemos mudar. Já que não podemos mudar o passado, ao menos que se assegure que esta contribuição é definida de uma forma equitativa e que não penaliza sobremaneira o banco.

Há alguns avanços nesse sentido, quando há um novo governo?

Não tenho indicação de que o tema esteja sequer em cima da mesa.

Mas acha que este governo teria coragem política?

Acho que, seguramente, se tiver oportunidade, quando isto for um tema prioritário – porque há vários temas prioritários, um governo tem várias frentes e, mais uma vez, tem que olhar para as frentes que são mais prioritárias. Isto é um tema absolutamente prioritário para nós. Acho que o governo, algum dia, há de ter que olhar para isto e, quando as coisas são insustentáveis, não duram toda a vida. Estou seguro de que isto, um dia, se vai resolver. Tenho pena que não seja mais cedo do que mais tarde.

“Custos para contribuintes com Novo Banco? Contribuintes somos nós, os bancos”

O presidente da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco disse ao Observador, em entrevista no final do ano passado, que não houve evidências de que o Lone Star tenha exagerado nas imparidades e nos pedidos de injeção do dinheiro público. É também esse o seu entendimento?

Ponto número um, é muito fácil discordar com as pessoas. Eu não discordo em nada dessa afirmação porque ele está numa posição que é uma posição diferente da minha.

Mas a sua opinião, qual é?

Eu não tenho nenhum elemento que me permita concluir que houve qualquer tipo de utilização abusiva. Para fazer uma declaração com responsabilidade, ou tinha factos que me indiciavam isso e podia fazê-lo – ou não tenho e, portanto, era absolutamente gratuito e provocatório estar a fazer esse tipo de afirmação. Agora, o que eu digo é que, se vir as contas dos bancos que tiveram que se recapitalizar com suporte dos seus acionistas, o custo do risco nunca foi negativo.

O que quer dizer, em termos mais simples?

Quer dizer que nós, quando concedemos crédito, é normal que haja sempre alguns créditos que correm mal. É normal. Na atividade bancária, quando se concede crédito, ou não toma risco nenhum (o que seria desadequado porque só apoiaríamos aqueles clientes em que temos 100% de certeza) ou… O papel do sistema financeiro é gerir risco, é tomar algum risco. E, portanto, no mercado desenvolvido, é normal que o custo do risco, ou seja, as imparidades normais que temos que fazer para os casos em que correram menos bem – anda ali nos 40, 45 pontos-base. E as instituições que tiveram apoio do Estado têm feito recuperação de imparidades na sua conta de exploração … Não estou a falar especificamente do Novo Banco…

Está a falar do BCP, do BPI…?

Não, o caso do BCP e do BPI é diferente, porque foram os únicos dois bancos que receberam as ajudas do Estado e pagaram as ajudas do Estado. E o BCP, recordo aqui — aliás, há uma nota do Tribunal de Contas sobre isso –, foi altamente interessante para o Estado, porque pagámos quase 1.000 milhões de euros em juros. Não só devolvemos 3.000 milhões, como pagámos quase mais 1.000 milhões de juros. O que eu estou a dizer é que outros bancos fizeram as imparidades, seguramente bem constituídas, mas agora estão a recuperar essas imparidades constituídas e os modelos de incentivos para a constituição dessas imparidades eram diferentes. Daí a concluir que estão mal… Não faço essa conclusão.

[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

Ao longo dos anos em que estiveram a contribuir para o Fundo de Resolução, para haver chamadas de capital no Novo Banco, tiveram toda a informação disponível que queriam sobre essas injeções de capital?

Não, não tivemos. Há que definir muito bem as responsabilidades. Nós não somos acionistas nem do Fundo de Resolução, nem do Novo Banco.

São financiadores.

Somos financiadores numa dupla perspetiva. Por um lado, houve de facto um financiamento ao Fundo de Resolução e, por outro lado, somos não financiadores mas, sim, contribuintes, que é diferente de ser financiador. Quando a gente financia, depois recupera. Quando somos contribuintes, fazemos a prestação e nunca mais a vemos. Neste caso, somos maioritariamente contribuintes. Quando se fala dos custos para os contribuintes da resolução do Novo Banco, os contribuintes somos nós. Não são os cidadãos portugueses que têm contribuído. São, sobretudo, os bancos, através destas contribuições – e são os bancos que vão andar aqui mais de 30 anos a fazer o pagamento da dívida da resolução.

Na sua perceção, o Novo Banco vendeu demasiado barato aqueles ativos que tinha porque depois podia ir pedir a fatura ao Fundo de Resolução?

Não tenho nenhuma evidência disso. Para se poder fazer afirmações dessa gravidade, ou com essa densidade, é preciso analisar a informação. E eu não tenho nenhuma evidência disso. Não tenho nenhuma evidência desse facto. O que não posso fazer é contribuir para se criar uma imagem que pode estar absolutamente errada.

Mas de alguma forma o BCP teve de vender ativos, as suas carteiras de ativos, mais baratos, porque o Novo Banco estava a vender as suas mais baratas?

Quando há mais oferta, o preço desce, mas disso não me vou queixar.

Ainda em relação ao Fundo de Resolução, se não forem alteradas as condições, isso pode ter repercussões ao nível das vossas contratações, ou de agências, balcões, comissões, ou seja, na vossa atividade?

Para um banco, hoje em dia, a eficiência operativa é um tema absolutamente crítico. Para nós conseguirmos ter preços adequados e competitivos aos clientes, para nós conseguirmos remunerar adequadamente os acionistas, estamos a competir com outros. Nomeadamente nos bancos que não têm acionistas de indústria e que são bancos cotados, é por isso que, se calhar, o BCP é o único banco cotado, os investidores têm que escolher onde é que colocam o dinheiro. Não têm nenhuma obrigação com o BCP. Nós como temos investidores, o BCP tem mais de 100 mil investidores de retalho, porque exatamente entendem que podem aplicar ali as suas poupanças e vão ter um retorno. Ora, se nós não formos eficientes operativos, se não tivermos uma eficiência operativa alta, é difícil ter uma rendibilidade sustentável. Nesse sentido, obviamente, que nós temos que fazer mais com menos. Isto obriga a fazer mais com menos.

Quanto menos?

As contribuições anuais, desde 2024, foram cerca de 38 milhões de euros.