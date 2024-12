Novo Banco. "Lone Star não abusou das injeções de dinheiro público. Foi cauteloso", diz Bracinha Vieira, líder da comissão de acompanhamento

Quem é que suportava os custos desta Comissão, nomeadamente as remunerações dos seus membros?

A Comissão era um órgão estatutário do próprio banco. Nos estatutos do banco, havia um artigo, que agora é revogado, que previa a existência da Comissão. Portanto, nós éramos remunerados pelo Novo Banco. Tínhamos acesso a três tipos de reuniões, que nos permitiam conhecer praticamente tudo o que se passava no banco: a reunião semanal do Conselho Financeiro de Crédito, que também tratava de créditos fora do CCA, o Comité de Imparidade Alargado, o comité que trabalhava, analisava e deliberava mensalmente ou quinzenalmente sobre as imparidades a constituir sobre os ativos do banco, incluindo os ativos CCA, e tínhamos lugar no Conselho Geral e de Supervisão, que se reúne mensalmente, onde todas as políticas gerais do banco são discutidas…

“Num caso ou outro, pode ter havido a constituição de imparidades excessivas”

Tendo a Comissão Europeia impedido que o Fundo de Resolução tivesse um administrador – mesmo tendo [inicialmente] 25% do capital – foi uma espécie de solução de recurso? Mas não é a mesma coisa de ter um administrador, ou é?

Tem razão, não é a mesma coisa. Basicamente, a diferença é que o órgão ‘Comissão de Acompanhamento’ tinha competências exclusivamente consultivas. Podia ter algum poder de influência sobre os participantes no acordo (Fundo de Resolução e Novo Banco), principalmente através dos nossos relatórios anuais e semestrais. Mas, na realidade, tínhamos poderes puramente consultivos. E, portanto, na prática, [tínhamos] o poder de emitir os nossos pareceres e de fazer, depois, um balanço ao fim de cada ano, de cada semestre, no relatório.

Apenas isso?

Esse era o limite dos nossos poderes. Por exemplo, nós não tínhamos capacidade de impedir a formação de imparidades. A imparidade, em princípio, é algo que se faz com base em critérios estritamente técnicos, contabilísticos…

Não podiam dizer nada sobre as imparidades? Não tinham voto na matéria?

Podíamos dar a nossa opinião, mas não tínhamos qualquer poder para reduzir ou para aumentar as imparidades.

Mas foi sobretudo com imparidades que se fizeram as calls, ou seja, que se reconheceram prejuízos que levaram a que se fosse buscar dinheiro ao Fundo de Resolução, ou seja, ao Estado…

Na realidade acaba por ser verdadeiro isso. Eu diria o seguinte: o perfil temporal das imparidades – que caíram sobretudo, como era natural, em 2018 e 2019 – levou a que, nesses anos, houvesse calls muito elevadas. Isso foi um elemento, de facto, decisivo. A partir daí as imparidades foram-se reduzindo, o que era natural, porque da carteira de crédito do banco uma parte é vendida, outra é reestruturada e, portanto, é natural que as imparidades se fossem reduzindo, até porque os ativos líquidos do CCA se iam reduzindo também.

Maiores injeções no Novo Banco foram em 2018 e 2019: mais de mil milhões de euros ↓ Mostrar ↑ Esconder Logo na primeira injeção de capital, em 2018, o Fundo de Resolução entregou 792 milhões de euros ao Novo Banco, fruto das perdas que o banco reconheceu e que, sem a injeção pública, teriam levado os rácios de capital do banco para menos do que os mínimos regulatórios. A maior injeção pública de todas, porém, veio no ano seguinte: 1.149 milhões de euros em 2019, relativamente a perdas reconhecidas ao longo de 2018, o primeiro ano completo em que o Lone Star controlou a gestão do Novo Banco. No ano seguinte, ainda com António Ramalho ao leme da instituição, o montante injetado no Novo Banco baixou um pouco mas voltou a superar os mil milhões de euros: foram 1.035 milhões entregues nesse ano de 2020, relativamente a 2019. Depois disso, em 2021, a chamada de capital feita pelo Novo Banco junto do Fundo de Resolução caiu para menos de metade: 429 milhões de euros – num ano em que o Novo Banco tinha pedido mais: 598 milhões, o que levou a um diferendo jurídico entre as duas partes. Nos dois anos seguintes (2022 e 2023) já não houve quaisquer transferências.

Quem também se pronuncia sobre as imparidades, depois, são os auditores…

Quem decide as imparidades são os departamentos que têm a seu cargo a gestão do risco dentro do banco. É daí que vem, de dentro do banco, o impulso para as imparidades. O auditor, no fim do ano, pode criticar ou não a suficiência ou insuficiência de imparidades, o excesso ou o défice de constituição de imparidades.

Aqui, os auditores foram dizendo o quê?

Ao longo dos anos, os auditores foram, de uma forma geral, considerando que as imparidades eram adequadas… Podia haver, marginalmente, valores, que eu consideraria imateriais… Mas, basicamente, os auditores sempre concordaram com o volume de imparidades que, na realidade, tinham sido constituídos de acordo com os tais critérios puramente objetivos, técnicos. Num caso ou noutro, pode haver alguma discricionariedade na forma como se vê um determinado ativo, como se vê a deterioração de um crédito. Bom, e nessa pequena margem de discricionariedade, num caso ou noutro, pode ter havido a constituição de imparidades excessivas, ou pelo contrário, insuficientes… De uma forma geral, excessivas.