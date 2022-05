Costa esquece esquerda, promove Livre e PAN e tenta criar embaraço ao PSD

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na negociação do primeiro Orçamento do Estado com um Governo de maioria absoluta, António Costa afina a estratégia que quer levar para os próximos quatro anos: autossuficiente, mas não uma ilha. Foi esse o sinal que quis dar ao chamar para a mesa das negociações PAN e Livre, mas sobretudo (e de forma surpreendente) Iniciativa Liberal e PSD-Madeira. Resta saber se é para inglês ver ou não.

De fora ficaram definitivamente Bloco de Esquerda e PCP. Depois do chumbo orçamental que culminou na queda do governo e consequentes eleições, o líder socialista fez saber que a página da ‘geringonça’ estava definitivamente virada — comportaram-se como oposição, serão agora oposição.

Da parte do Governo, a garantia que se dá, no entanto, é que nada foi feito para castigar os prevaricadores. Foi assim, pelo menos, que o executivo socialista justificou a escolha de quem se sentou na mesa de reuniões: foram chamados os partidos que “mostraram disponibilidade negocial para debater o Orçamento do Estado para 2022”.

Se durante a campanha eleitoral chegou a ser explorada a hipótese de uma eco-geringonça, o agora maioritário António Costa quer manter os dois partidos vivos, aproveitando algum do trabalho da anterior legislatura com o PAN e a proximidade ideológica ao Livre para mostrar algumas cedências.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Bloco de Esquerda não esconde que está ativamente fora da fotografia de família. O PCP, que até tinha dado sinais de disponibilidade para continuar a conversar com o Governo, não escondeu algum incómodo e decidiu convocar os jornalistas para uma conferência de imprensa precisamente à hora a que o Governo se sentava à mesa com os partidos.

Nesta novo arranjo parlamentar, mais inesperada foi a chamada da Iniciativa Liberal. Aliás, o próprio deputado que falou aos jornalistas sobre a conversa com o PS sugeriu que, tendo em conta o pedido de reunião, só haveria um tema a ser discutido: a única proposta que a IL fez em plenário. Não foi levada mais nenhuma medida à reunião. E tudo ficou baseado na “boa-fé” que os liberais depositaram no Governo e na ideia de que há espaço real para a negociação.

À mesa com o Governo, PSD mas só da Madeira

Ao contrário do PSD nacional, os deputados da Madeira sentaram-se à mesa com o Governo para discutir propostas para o Orçamento do Estado na especialidade. Aos olhos do líder do Governo regional, esta reunião pode funcionar como uma espécie de pontapé de saída para uma melhoria das relações entre o arquipélago e o Executivo, com ganhos para o arquipélago em mente.

Aliás, Miguel Albuquerque chamou a si o ónus de todo o processo de negociação e levou os deputados madeirenses a reunirem-se diretamente com o Governo, passando por cima do PSD nacional, que ficou de fora das conversas com o Executivo.

Não é de agora. Os primeiros sinais para esta aproximação já tinham sido dados: primeiro, a porta aberta a um pedido de reunião com o primeiro-ministro; depois, o facto de ter estado em Lisboa para a tomada de posse do Governo e, agora, os três deputados da Madeira sentados à mesa com o ministro das Finanças e a ministra dos Assuntos Parlamentares.

Não é novidade que o PSD/Madeira tem aproximações ao PS desde que António Costa está no poder. Mais do que uma vez chegou a ser colocada em causa a possibilidade de os sociais-democratas madeirenses votarem de forma diferente do PSD e aconteceu uma vez, quando os três deputados madeirenses se abstiveram na generalidade.